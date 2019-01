"LEGGO" E COPIO – IL DIRETTORE DI "LEGGO", DAVIDE DESARIO, PIZZICA IL “CORRIERE DELLA SERA”: “OLTRE A NON CITARCI COPIANO ALLA VIRGOLA L’ATTACCO DEL PEZZO SULLA RAGGI “REGINA DEI SOCIAL” E NEMMENO AGGIORNANO I DATI. CERTO NON POTRANNO DIRE, COME ALTRI FURBI IN PASSATO, DI NON AVER LETTO IL NOSTRO GIORNALE”

1 - IL CORRIERE HA COPIATO LEGGO?

Dal profilo Facebook di Davide Desario (Direttore di Leggo)

L'ARTICOLO DI 'LEGGO' SULLA RAGGI REGINA DEI SOCIAL

Devo confessarlo dirigere Leggo mi entusiasma. Ho una squadra di grandi professionisti perfettamente integrata tra carta e web. Varia. Ognuno a Roma e Milano sa il fatto suo. Ma soprattutto umanamente sono fantastici. Si respira quell'atmosfera di avventura, di freschezza, di voglia di fare il gol senza badare chi sarà poi a segnare. E i risultati si vedono. Non solo numerici (che contano per carità). Ma si vede nella squadra di collaboratori che riflette a pieno lo spirito della redazione. E si vede anche dal fatto che sempre più spesso le nostre idee e notizie vengono riprese. A volte con la corretta citazione.

L'ARTICOLO DEL CORRIERE CHE COPIA LEGGO

A volte copiate senza troppa etica. Come successo ieri dal principale quotidiano italiano che in primo piano ripubblica l'apertura di leggo sul primato della Raggi come sindaco più social del mondo. La cosa incredibile è che oltre a non citare Leggo ne copiano alla virgola l'attacco del pezzo (che i vecchi maestri ci hanno insegnato essere una delle cose più importanti) e nemmeno aggiornando i dati che, su facebook e instagram, sono in continuo cambiamento. Figuriamoci da un giorno all'altro. Certo non potranno dire come altri furbi in passato di non aver letto il nostro giornale. Beh, direi buon weekend a tutti.

2 – VIRGINIA RAGGI È IL SINDACO PIÙ SOCIAL DEL MONDO: QUASI UN MILIONE DI AMICI SU FACEBOOK. ECCO LA CLASSIFICA (ARTICOLO DEL 17 GENNAIO 2019)

Franco Pasqualetti per “Leggo”

Con quasi un milione di follower su Facebook, è Virginia Raggi la sindaca più seguita del web. La prima cittadina di Roma, a metà del suo mandato, ha conquistato 927.307 follower guidando la classifica dei sindaci più famosi nel mondo sui social. E il risultato vale doppio: perché Roma ha molti meno abitanti (circa 2,8 milioni) di molte città competitor.

Dopo di lei, il collega di Londra (città che quasi nove milioni di abitanti), Sadiq Khan, con 721.664 follower. Poi, a scalare: Ada Colau Ballano, sindaca di Barcellona, a quota 378.009 (un milione e 620 mila abitanti); Bill De Blasio (New York, 8,6 milioni di residenti) con 253.173 persone che lo seguono; la parigina Anne Hidalgo che ne ha 201.438; la sindaca di Madrid, Manuela Carmena 180.785 (3,141 milioni); e la prima cittadina di Tokyo Yuriko Koike 139.365 (con più di 13 milioni di cittadini).

Tornando in Italia, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris vanta 395.690 follower; la piemontese Chiara Appendino ne conta 209.441; Federico Pizzarotti, a Parma, ha raggiunto la soglia dei 106.59; Beppe Sala, a Milano, 106.593; Antonio De Caro, a Bari, 85.530. Dietro il successo social della Raggi, che quanto a like nel Bel Paese supera pure il premier Giuseppe Conte (911.127 contro gli 835.521 del presidente del Consiglio) di certo c'è la sua storia: il primo sindaco donna della Capitale, la prima rappresentante dei 5 Stelle a governare una realtà complessa come Roma, un'esperienza di governo che, tra alterne vicende, è comunque stata costantemente sotto i riflettori. Ma la sindaca dedica molto del suo tempo ai social: video, condivisioni, informazioni e persino la chat con i cittadini. Tutti elementi che l'hanno portata ad essere la regina dei social.

Certo è che, prima della corsa a sindaco, a parte l'esperienza come consigliere comunale di opposizione, anche sui social era una normale cittadina. Poi l'exploit, iniziato in campagna elettorale e che da allora - complici anche i continui flussi di informazioni e video su Fb - non si è mai fermato. Contagiando anche Instagram dove l'inquilina del Campidoglio vanta 180 mila amici.

3 – RIFLETTORI SU ROMA RAGGI IN TESTA SUI SOCIAL (ARTICOLO DEL 18 GENNAIO 2019)

A. Arz. per il “Corriere della Sera”

Con quasi un milione di follower su Facebook (e 180 mila su Instagram), è Virginia Raggi la sindaca più seguita del web al mondo. A metà mandato, grazie all' anima «social» del M5S e a una prova di governo sotto i riflettori, tra alterne vicende, la prima cittadina di Roma ha conquistato 927.307 follower pubblicando centinaia tra post e video, risultato dal peso doppio se si considera che la Capitale ha molti meno abitanti (circa 2,8 milioni) di tante città in gara. In classifica, dopo Raggi, c' è Sadiq Khan, sindaco di Londra che di abitanti ne ha quasi nove milioni. Al terzo posto Ada Colau di Barcellona: con 378.009 follower e precede Bill De Blasio di New York, che di seguaci ne conta 253.165.

In Italia i sindaci più social dopo Raggi sono quello di Napoli Luigi De Magistris (395.802 follower) e quella M5S di Torino Chiara Appendino (209.440). Seguono l' ex M5S Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, con 117.327 «amici», e Beppe Sala, di Milano, che di follower ne totalizza 106.676. Ma se fra i sindaci Raggi domina, tra i politici spiccano i numeri di Matteo Salvini, uno dei leader del mondo social grazie alla strategia comunicativa «d' attacco».

Il capo della Lega e ministro dell' Interno ha 3.516.890 follower su Facebook e 1.158.740 su Instagram. Dall' 11 gennaio, però, c' è stato un interessante sorpasso: le interazioni su Instagram, ovvero il social degli under 30 che punta sull' immagine e fa (quasi) scomparire la parola, hanno superato quelle su Facebook, la piattaforma degli over 30. Instagram è il social dei politici Usa di ultima generazione (Beto O' Rourke, Alexandria Ocasio-Cortez): segnale che anche da noi sta succedendo qualcosa.