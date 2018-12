"LOTTIE" DURA SENZA PAURA – VI PRESENTIAMO LOTTIE MOSS, LA SORELLINA SUPER SEXY DI KATE CHE MANDA AI PAZZI INSTAGRAM CON I SUOI SCATTI. L’ULTIMO LA MOSTRA AL CALDO DELLE BARBADOS, VISO COPERTO, ''SIDEBOOB'' SGUAINATA E CHIAPPA TORNITA A FAVOR DI CAMERA - UNA SOMIGLIANZA APPENA ACCENNATA CON LA BIG SISTER, DICE DI ISPIRARSI A CLAUDIA SCHIFFER E SUKI WATERHOUSE… - FOTOGALLERY SENZA CENSURE

lottie moss alle barbados

1 – LOTTIE MOSS, SOLO SLIP PER LA VACANZA ALLE BARBADOS

Da www.tgcom24.mediaset.it

In vacanza al caldo delle Barbrados, la sorellina di Kate Moss, Lottie, copre il viso e punta tutto sul suo lato B con uno scatto social di spalle. Slip minimal bianchi, sideboob appena coperto dal braccio ed ecco che la foto da sexy Lolita in spiaggia... prende corpo.

2 – CHI È LOTTIE MOSS, LA SORELLASTRA TOP MODEL DI KATE MOSS CHE LA IMITA (BENISSIMO)

Monica Monnis per www.elle.com/it

There is only one Kate in London. Meme indimenticabile (e Kate Middleton conferma) da cui traspare tutta l'ammirazione (adorazione, meglio) degli inglesi per Kate Moss, iconica, controversa, unica. Confrontarsi con la top delle top, volto e musa di tutti i più grandi del gotha fashion, non deve essere un gioco da ragazzi.

lottie moss 17

Chiedetelo a Lottie Moss, la sorellastra della divina, che a 20 anni (è nata il 9 gennaio 1998 ndr) si sta ritagliando un posticino di tutto rispetto nel mondo della moda, forte del suo cognome e soprannome (Mini-Moss ovviamente), ma non calcando la mano sul suo albero genealogico, anzi. Una somiglianza accennata con la sua big sister, perchè Lottie sembra più aspirare ad una bellezza alla Brigitte Bardot, quella di Claudia Shiffer e Suki Waterhouse (in formato mignon, è alta 1.68 ndr), a uno stile meno grunge e più bon ton (il suo Instagram ne è la prova). Charlotte (detta «Lottie») ha tutte le carte in regola per diventare la nuova it girl del momento e lo dimostra a suon di copertine, selfie, front row alle sfilate, e party all night long.

lottie moss 71

Figlia dello stesso papà della supermodella, Peter Edward Moss, e della sua seconda moglie Inger Solnordal, Lottie si è fatta notare dai media durante le nozze di Kate Moss con Jamie Hince il 2 luglio 2011. Nella foto degli sposi, che ha fatto il giro del mondo, in posa anche una damigella di 13 anni dall'aria timida e sognante, insieme a un team di piccole principesse biondissime con delicate coroncine di fiori tra i capelli. Lottie appunto.

lottie moss 38

E tutti, dai tabloid ai social, a interrogarsi sulla sua identità. Poi, a 16 anni arriva il primo contratto con la stessa agenzia di moda che aveva scovato Kate a 14 (la Storm Models), e per Lottie si aprono le porte dorate del fashion system con copertine, contratti (Chanel, Bulgari), sfilate, eventi che contano. Nel 2014 è stata scelta da Calvin Klein come volto della campagna lanciata insieme a MyTheresa.com, esattamente 22 anni dopo l'iconica adv di Kate Moss per Calvin Klein Jeans scattata da Patrick Demarchelier, che ha fatto la storia e dato il là alla sua carriera.

lottie moss 10

Un po' come la combo Blake Lively-Robyn Lively, sorellastre con la stessa passione (e mansione), nessuna rivalità in casa Moss. «Mia sorella ha un guardaroba pazzesco e mi ha sempre regalato un mucchio di cose: borsette firmate, vestiti, pellicce. E io mi sono presa tutto», ha raccontato a Vaniy Fair, prima di svelare, però, chi sia davvero la Kate del suo cuore. «Non sono la classica inglese ossessionata dalla famiglia reale, ma Kate Middleton mi piace da pazzi: ha un’aria simpatica, di una che non se la tira». Che colpo basso.

