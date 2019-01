"PER MIO FIGLIO NON CI DORMO LA NOTTE. ECCO PERCHE'" - MARTINA COLOMBARI SI CONFESSA DALLA BALIVO: "E' UN PERIODO DIFFICILISSIMO PER NOI GENITORI...NOI MAMME A VOLTE SIAMO MOLLI, STO INIZIANDO A DELEGARE A MIO MARITO PER NON ESSERE SEMPRE LA ROMPICOGLIONI DI CASA"- E SU COSTACURTA: "IO E BILLY SIAMO DIVERSI. IO SEMPRE SOPRA LE RIGHE, LUI DRITTO E RIGOROSO. OGNI TANTO MI VIENE DA DIRGLI: 'SMOLLATI'" - FOTOGALLERY DA URLO

“Oggi per i ragazzi giovani ci sono troppi stimoli, è un periodo difficilissimo sia per loro, sia per noi genitori. Ci sono i social network che li circondano, hanno questa smania di essere coperti di marchi dalla testa ai piedi… Se mi faccio delle domande a riguardo? A volte non ci dormo la notte!“, confida la sempre splendida Martina Colombari a Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me di giovedì 17 gennaio. La modella e attrice romagnola ha parlato del figlio Achille, avuto dal marito Billy Costacurta nel 2004 (e da anni la coppia pensa anche ad allargare la famiglia), e delle responsabilità di essere mamma: “Nascere da genitori famosi non è semplice, lo capisco, ma ora che è più grande gli dico di farsene una ragione. E gli spiego anche che quel che sta vivendo lo deve, almeno per il momento, proprio a me e a suo papà. E che se deve andare a basket si prende il metrò”.

L’attrice e modella racconta del marito alla Balivo: “Lui mi conquista. Era soprannominato Il piccolo principe proprio perché ha dei modi cortesi, galanti, e ha i valori quelli veri, quelli su cui si può costruire una famiglia. Nel 1996 abbiamo iniziato la nostra vita insieme che tuttora va avanti. Ogni tanto bisogna essere grati verso questa vita e le persone che ci ha fatto incontrare“. Però la bella Martina ammette anche che non sempre è facilissimo andare d’accordo anche se, agli occhi di tutti, la coppia apparentemente funziona benissimo: “Ogni tanto la vita a due è complicata perché devi mandare giù tanti bocconi e farti andare bene tante cose. Anche dagli errori si costruisce. E io e mio marito siamo molto diversi. Io sarei sempre in giro, lui sempre a casa, io più esuberante, lui più calmo. Io sono sempre sopra le righe e a lui questa mia esuberanza a volte infastidisce visto che è sempre più pacato, dritto e rigoroso… A me verrebbe da dirgli smollati“, scherza.

Del figlio Achille la bella Martina dice: “È molto romagnolo. E nascere da genitori che sono entrambi famosi non è semplice. A lui dà fastidio che io e Billy siamo conosciuti ma, adesso che è più grande, gli dico anche di farsene una ragione. Tra l’altro è anche un periodo storico difficilissimo sia per i genitori che per i figli, questo. Ci sono troppi stimoli, io mi faccio tante domande che a volte non dormo di notte… E non è sempre facile insegnare ai figli quelli che sono i valori a dei ragazzi circondati dai social network e che hanno questa smania di essere coperti di marchi dalla testa ai piedi”. La Colombari ha un’idea ben precisa della pedagogia: “Tutti gli psicologi dicono di educare con la filosofia del premio e non della punizione ma ci sono certi no che fanno crescere e noi non gliene diciamo mai abbastanza. Il suo no diventa un tuo no perché la difficoltà del no non è non accontentare il figlio ma stare nella frustrazione dell’averglielo detto. Noi mamme a volte siamo proprio molli, i figli vengono vicino e anche se fai la dura poi fai fatica a tenere. I papà sono più autorevoli e rispettati, purtroppo o per fortuna, e io sto iniziando a delegare a mio marito per non essere sempre io la rompi***le di casa”.

