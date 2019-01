2. LO SPETTACOLO (COSTO 28 MILIONI DI EURO), IL CUI DEBUTTO ERA PREVISTO PER LUNEDI’ 21 GENNAIO, AVREBBE DOVUTO ACCOMPAGNARE LA MESSA IN ONDA DEL CARTONE “ADRIAN” - VIDEO

Al teatro Camploy di Verona tutto era pronto. Le prove e la messa a punto dello show che doveva accompagnare la messa in onda della serie a cartoni animati Adrian sono in corso ormai da tempo. Il debutto dello spettacolo era previsto per lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e i primi due appuntamenti, come avevamo anticipato da queste colonne, erano previsti uno dietro l'altro, con la seconda puntata in onda martedì 22 gennaio.

Ma, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere e di cui vi diamo conto in attesa di conferme o smentite ufficiali, pare che oggi pomeriggio a Verona sia successa un cosa che renderebbe particolarmente perigliosa la messa in onda dello show in diretta che avrebbe dovuto accompagnare la trasmissione dell'ormai celebre cartone animato Adrian.

Pare infatti che oggi Adriano Celentano abbia lasciato Verona e sembra, usiamo doverosamente il condizionale, che abbia deciso di abbandonare lo spettacolo. Secondo quanto ci hanno detto sia lui che la moglie Claudia Mori sono tornati a Milano. Pare inoltre che abbiano deciso di tornare a Milano anche Michelle Hunziker e Teo Teocoli, che fanno parte del cast dello spettacolo, mentre sembra che Ambra e Nino Frassica, pure loro fra i protagonisti in video dello show di Canale 5 per il momento siano rimasti a Verona.

Secondo le informazioni in nostro possesso pare che sia presente a Verona tutto il gruppo dirigente di Mediaset (escluso Piersilvio Berlusconi) per uno spettacolo il cui costo si aggirerebbe attorno ai 28 milioni di euro. Sembra inoltre che in molti abbiano tentato di telefonare a Celentano e alla Mori, ma entrambi i due artisti avrebbero il telefono staccato. Nel contratto siglato dal molleggiato con Mediaset sarebbe presente pure una clausola che permetterebbe a Celentano di decidere di non andare in onda in questi show che accompagnano il cartone animato.

Nel caso saltino i due show in diretta da Verona con Adriano Celentano si potrebbe decidere di mandare in onda comunque il cartone animato, senza lo spettacolo che lo avrebbe lanciato nelle due serate del 21 e del 22 gennaio, oppure ci potrebbe essere comunque lo spettacolo, ma senza la presenza fisica del molleggiato. Ricordiamo che in totale sono 9 le puntate previste di questa serie evento.

Riusciranno i nostri eroi a convincere Adriano Celentano a tornare sui suoi passi? Tutto appare possibile. Gesù disse: "Chi vuole seguirmi rinneghi se stesso", Celentano potrebbe rinnegare se stesso tornando a questo spettacolo, d'altronde lo fece già una volta a Bologna nel 1997...

