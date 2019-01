"PEZZO DI M..., BUFFONE, PAGLIACCIO" – MINACCE A GILETTI PER UNA VIDEO INCHIESTA SUI BOSS DELLA ‘NDRANGHETA – LUI REPLICA A MUSO DURO: ”NON MI FACCIO INTIMIDIRE, CHI FA INCHIESTE DA’ FASTIDIO” – E SUL RITORNO IN RAI DICE: “SONO COME HIGUAIN. HO GIA' DECISO QUEL CHE FARO' LA PROSSIMA STAGIONE TV, E’ UNA SCELTA FATTA CON L’ANIMA E NON CON RAZIOCINIO"

Da Un Giorno da Pecora

MASSIMO GILETTI NON E L ARENA

Cosa farà nella prossima stagione tv Massimo Giletti? “Ho già deciso quello che farò ma non è il momento di dirlo per rispetto di tutte le parti in causa. Nella vita ho sempre deciso con l'anima, se avessi deciso con raziocinio avrei fatto affari come fanno famosi colleghi oggi in Rai. Non è il denaro che mi ha spostato da una parte all'altra”. Il conduttore ha risposto così a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in onda su Rai Radio1.

asia argento e massimo giletti

Può confermarci che questa decisione, qualunque essa sia, è legata esclusivamente alla prossima stagione? “Certo io ho un contratto che scade con La7 al 30 giugno”. Nel caso dovesse tornare alla Rai, quale giorno di messa in onda preferirebbe per la sua ipotetica trasmissione? “Oggi è venerdì, una bella giornata...” Cosa vuol dire? “Se torno in Rai farò un varietà, mi era stato offerto un varietà ed il venerdì è il giorno dei varietà...”, ha ironizzato Giletti a Un Giorno da Pecora. Si sente un po' in bilico, come il calciatore del Milan Higuain che, pare, sia diretto al Chelsea? “Anche Higuain ha già deciso...”

2. MINACCE BRUTALI A MASSIMO GILETTI

Da www.liberoquotidiano.it

giletti battaglia

Dopo Enrico Mentana, anche Massimo Giletti riceve minacce per il suo lavoro. "Ti stiamo aspettando pezzo di m..., non ti molleremo, buffone, pagliaccio, lo sai che con noi farai una figura di m...". Queste le parole brutali, si legge sul Corriere, arrivate sul canale youtube di Klaus Davi all’indirizzo del conduttore di Non è l'arena. I commenti, che arrivano dal titolare della cooperativa Malgrado tutto di Lamezia Terme, Raffaello Conte, sono stati postati come commenti ad una video inchiesta sui boss della ‘ndrangheta di Reggio Calabria.

fabrizio corona massimo giletti

Quando era in Rai, Giletti - nell’aprile del 2016 - aveva dedicato alcuni servizi denuncia alla Cooperativa Malagrado tutto, mostrando le condizioni in cui vivevano gli immigrati del centro. La cooperativa era insorta minacciando denunce sia nei confronti di Giletti, che di Klaus Davi, che del senatore Nicola Morra, attuale presidente della commissione antimafia, che aveva rilasciato delle dichiarazioni sulla gestione del centro.

massimo giletti intervista jimmy bennett

Massimo Giletti, oggi a La7, dice: "Io non mi faccio intimidire dalle minacce e dalle provocazioni. Mi aspettavo reazioni, non minacce: inquietante che queste parole si leghino alle parole degli affiliati". "Chi fa inchieste dà fastidio", dichiara, "e spesso è oggetto di querele per provare a rallentare il lavoro difficile che i tanti giovani giornalisti fanno sul territorio".

giletti sorelle napoli giletti

massimo giletti urbano cairo massimo giletti