"PRIMA DI ESSERE LA RAGAZZA DEL PIPER, ERO LA RAGAZZA COL CAMPANACCIO" – PATTY PRAVO IN VERSIONE ULTRA’ DA FIORELLO: "MIO PADRE MI PORTÒ A VEDERE UN VENEZIA-JUVE, SIVORI MENÒ L’ARBITRO E MI INNAMORAI BRUTALMENTE DI LUI" – E POI 'RAGAZZO TRISTE', IL PRIMO BRANO POP AD ESSERE TRASMESSO DA 'RADIO VATICANA', IL "CAZZEGGIO" CON KEITH RICHARDS, L'AMORE PER FOGLI, CALIFANO, BOWIE E QUELL’IMITAZIONE PERFETTA DI VASCO ROSSI - FOTO+VIDEO

“Prima di essere la ragazza del Piper, ero la ragazza che suonava il campanaccio alle partite di calcio”. Patty Pravo scherza con Fiorello e racconta il suo passato da ultrà a “Il Rosario della Sera” su “Radio Deejay”: “Mio padre mi portò a vedere un Venezia-Juve, impazzii per Sivori che menò l’arbitro e mi innamorai brutalmente di lui. Poi ho iniziato a fare qualche trasferta, ho scoperto il campanaccio. Ero piccolina e sugli spalti rompevo i coglioni”.

A 15 anni già cantava “Ragazzo triste”, il primo brano pop ad essere trasmesso da Radio Vaticana. La Rai, invece, la censurò: il verso “scoprire insieme il mondo che ci apparterrà” diventò “scoprire insieme il mondo che ci ospiterà”. Trovate le differenze.

120 milioni di dischi venduti e il pensiero stupendo di Franco Califano: “Io so amare così”: "E' la canzone che Franco mi ha lasciato nel suo testamento. Prima che fosse resa nota l'eredità non sapevo che avesse scritto e lasciato questo pezzo per me…”

Dalle canne in macchina con Jimi Hendrix all’amore con Riccardo Fogli (“Ma oggi non ci si incontra più”), la “Divina” tira fuori l’anima rock: “Con Keith Richards siamo amici, ogni tanto ci sentiamo e cazzeggiamo". E poi David Bowie: Ci siamo conosciuti a Roma quando venne a fare la versione di Space Oddity. Aveva affittato una villa sull’Appia. Siamo stati insieme una o due settimane, con altri amici musicisti. Rimasi in contatto con lui. Poi l’ho rivisto a Los Angeles quando vivevo lì...”. Una rivelazione su Vasco Rossi: "Quando mi portarono il nastrino di “Dimmi che non vuoi…’ con la canzone restai sorpresa: “Mi state prendendo per il culo?’ - dissi - c’era incisa la mia voce, ma io non l’avevo ancora registrata. Vasco mi imita perfettamente. Io? Al massimo posso imitare la Vanoni..."

