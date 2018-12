"QUEST'ANNO ABBIAMO VOLUTO FARE UN CALENDARIO DI ALTA QUALITA' (PIU' ABBONDANTE CHE ALTA) - CAIRO SBANDA TRA LE CURVE DA URLO DELLA MODELLA BRASILIANA FABIANA BRITTO ALLA PRESENTAZIONE DEL MAXI CALENDARIO “FOR MEN 2019-GOLD EDITION” - L’EX CONIGLIETTA DI 'PLAYBOY' E CONCORRENTE DEL “GF”: "QUESTO CALENDARIO SIGNIFICA LA LIBERAZIONE DELLE DONNE NATURALI, CURVY…” – VIDEO

http://www.ilgiornale.it/video/spettacoli/men-compie-15-anni-e-celebra-lex-playmate-fabiana-britto-1615951.html

Da www.ilgiornale.it

ANDREA BIAVARDI URBANO CAIRO FABIANA BRITTO 1

For Men, il giornale mensile dedicato al mondo maschile, compie 15 anni di attività. Per l’occasione il magazine arriva in edicola con un'edizione Gold con il maxi calendario che vede protagonista l'ex coniglietta di Playboy e concorrente del Grande Fratello, Fabiana Britto. "Questo calendario significa la liberazione delle donne naturali, curvy, per me è stata una cosa bellissima della quale sono molto orgogliosa", dichiara la modella al party organizzato per l’occasione.

"Mi ha colpito questa somiglianza con Catherine Zeta Jones anche se nelle forme assomiglia un po’ a Sophia Loren", racconta invece il direttore di For Men Magazine, Andrea Biavardi. "La donna giunonica, normale, piace. Questa ansia della magrezza non piace, bisogna lanciare un messaggio di libertà e liberazione", aggiunge Biavardi. Presente all’evento anche il presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, che sottolinea la scelta controtendenza di produrre un calendario: "Gli altri non ne fanno più nemmeno uno, noi ne abbiamo addirittura fatti due, il primo con Manuela Ferrera e questo".

CAIRO BRITTO BIAVARDI 2 FOR MEN MAGAZINE

BIAVARDI NANNI SIBONA TACCO LUBAMBA

CALENDARIO FOR MEN

fabiana britto fabiana britto fabiana britto fabiana britto fabiana britto fabiana britto fabiana britto