Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Alberto Dandolo è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

ALBERTO DANDOLO

Dandolo,collaboratore di Dagospia ed Oggi, molto esperto di gossip, ha dichiarato: "La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella.

I due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po' e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d'anni. Viva Elisa, viva Matteo".

Alberto Dandolo, poi, è tornata a parlare della storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona: "Corona ha fatto una marca di Gin, un libro, le magliette, il giornale, Corona sta facendo Corona. La faccenda del contratto? Forse il pezzo che ho scritto su Dagospia a proposito del contratto che sarebbe stato siglato tra i due ha svegliato Asia dal sonno d'amore e anche dal sonno delle ospitate televisive e l'ha portata a dire di non aver più voglia di far parte del mondo del gossip. So che ora lei è in Francia, fa la rockstar, canta, vorrei intervistarla ma lei in questo momento non ha voglia di parlare".

