21 gen 2019 11:12

"SIGNORA, SE LO SPETTACOLO NON LE PIACE NON È OBBLIGATA A RIMANERE" – AL TEATRO BELLINI DI NAPOLI UNA SPETTATRICE SEDUTA IN PRIMA FILA NON GRADISCE "L’ELVIRA" DI TONI SERVILLO, LUI LA RIMPROVERA, LEI LASCIA LA SALA - LO STAFF DELL’ATTORE: "LA SIGNORA DAVA FASTIDIO, GESTICOLAVA, DAVA PLATEALI SEGNALI DI INSOFFERENZA: IL PUBBLICO NON LA VEDEVA MA SERVILLO SÌ”…