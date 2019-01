"STAI AL POSTO TUO”, PAOLO BONOLIS A “AVANTI UN ALTRO” SCHIAFFEGGIA IL VALLETTO CHE SCOPPIA A RIDERE IN FACCIA A LUCA LAURENTI - "COSO, QUESTO È L’AMICO MIO! - GLI DICE - RIDI DI TU SORELLA, RIDI DI TU FRATELLO…” - NON È CHIARO SE LA SCENA FOSSE IN QUALCHE MODO "PREPARATA", STA DI FATTO CHE A GIUDICARE DALLA REAZIONE DEL VALLETTO ("FAI PIANO" DICE A BONOLIS) SEMBRA TUTTO VERO - VIDEO

Annalisa Grandi per corriere.it

Uno schiaffetto, ma che comunque le telecamere hanno ripreso. Nuove puntate di «Avanti un altro», lo show televisivo condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti su Canale 5. Tutto succede quando Laurenti non riesce a pronunciare una domanda, si impappina: Bonolis sorride, ma il valletto, o meglio il «Bonus» (così come viene chiamato) Daniel Nilsson scoppia proprio a ridere.

A quel punto Bonolis gli si avvicina, e a quanto sembra dalle immagini gli tira uno schiaffetto: «Coso, questo è l’amico mio! - gli dice - Ridi di tu sorella, ridi di tu fratello, ma stai al posto tuo. Capito? Al posto tuo!». La reazione di Paolo Bonolis è accompagnata dal gelo, in studio. E il filmato, insieme alle immagini di Bonolis e del suo sfogo, rimbalza in Rete e finisce su tutti i siti. Non è chiaro se la scena fosse in qualche modo «preparata», così come non si capisce benissimo se Nilsson venga effettivamente colpito in volto, sta di fatto che a giudicare dalla reazione del valletto («Fai piano!» dice a Bonolis) sembra proprio tutto vero.

