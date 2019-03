"LA STANNO TROMBANDO IN OTTO" - CHE CI FA BRUNO BARBIERI TRA ORGE, COCAINA, GATTI MORTI E CESSI SPORCHI? QUESTA SERA A “LE IENE” LO SCHERZO ALLO CHEF STELLATO – “HO PAURA CHE SUCCEDA QUALCOSA, ACCOLTELLAMENTI, SPARI. QUI SONO TUTTI DROGATI, COCA A MANETTA", DICE LA PREOCCUPATISSIMA STAR DI 'MASTERCHEF'– VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Questa sera a Le Iene va in onda lo scherzo che la redazione ha organizzato ai danni di Bruno Barbieri. Lo chef stellato si trovava in giro per gli hotel d'Italia che deve recensire, quando è arrivato in un albergo che potrebbe essere definito a tutti gli effetti un tugurio. Lì affronta orge, gatti morti e cocaina. Un'esperienza da incubo insomma.

Il soggiorno infatti inizia con un gatto morto sul davanzale della sua camera. Non male come inizio. Subito dopo entra in bagno dove trova il wc sporco. Appena fuori in corridoio si imbatte in gruppo di giovani scagnozzi. "Ho paura che succeda qualcosa, accoltellamenti, spari. Qui sono tutti drogati". Ma la ciliegina sulla torta arriva di notte. Lo chef prova a dormire ma il sonno viene disturbato da un'orgia: "Stanno trom***o una, credo in sette o otto", dice il preoccupatissimo Barbieri al telefono.

