"TORNO ALLE IENE CON I MIEI CAPELLI: LE PICCOLE GIOIE DELLA VITA" - NADIA TOFFA, CHE STA COMBATTENDO LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO, HA PUBBLICATO SUI SUOI SOCIAL UNA FOTO IN CUI FESTEGGIA IL RITORNO ALLA TRASMISSIONE SU ITALIA 1: "NON STO NELLA PELLE"

Da repubblica.it

Domenica sera Nadia Toffa torna alle Iene su Italia 1 e "non sta nella pelle" come dice in un post sui suoi social. La conduttrice, che sta combattendo la sua battaglia contro il cancro che ha raccontato anche in un libro, è pronta a riprendere il suo posto nello show Mediaset e racconta tutta la sua felicità ai milioni di follower che la seguono.

"Finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita" scrive Nadia Toffa che in passato non aveva nascosto le difficoltà di perdere i capelli a causa della chemioterapia e aveva raccontato i suoi tentativi di superare questo con una sorta di diario per immagini delle sue parrucche.

