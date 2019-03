"VUOLE UCCIDERE SALVINI? COSA C’E’ DI STRANO" - VAURO A ‘QUARTA REPUBBLICA’ DIFENDE L'IMMIGRATO CHE VUOLE FAR FUORI IL LEADER LEGHISTA, PORRO BRUTALIZZA IL VIGNETTISTA IN DIRETTA: "E SE QUALCUNO LO DIFENDE MI FA SCHIFO” - SALVINI RILANCIA SU TWITTER IL FILMATO E LIQUIDA VAURO: "QUESTO SIGNORE NON È NORMALE..." - VIDEO

A Torino: "Se dovessi uccidere qualcuno UCCIDEREI Salvini". Vauro risponde: "Cosa c'è di strano?" Questo signore non è normale... pic.twitter.com/lqjSysMlfP — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 27 marzo 2019

Da www.liberoquotidiano.it

porro

"Io devo capire perché", dice Vauro giustificando il senegalese che ha tentato di uccidere 51 ragazzini sull'autobus e l'immigrato che durante il servizio mandato in onda a Quarta Repubblica dichiara di voler uccidere Matteo Salvini. Ma Nicola Porro lo disintegra in diretta: "Io lo trovo agghiacciante. Non si spara a Salvini, non si pensa. E se c'è un caz***e che prende in ostaggio 51 persone, caro Vauro, io lo metto in galera. E se qualcuno lo difende mi fa schifo. E' un delinquente. Non c'è una giustificazione".

salvini

Durante il servizio la giornalista di Porro, in una periferia di Torino, intervista alcuni extracomunitari per capire come la pensano sul senegalese che ha sequestrato l'autobus minacciando di uccidere 51 studenti. Le risposte sono terrificanti: "Se dovessi uccidere qualcuno ucciderei Salvini", dice addirittura un immigrato. Dopo il servizio, Vauro, ospite in studio, commenta: "Cosa c'è di strano?", scatenando l'inferno. Matteo Salvini ha rilanciato sul suo profilo twitter il filmato e ha commentato: "Questo signore non è normale...". Difficile dargli torto.

porro vauro