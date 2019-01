RAI, CHE SUCCEDE A ''REPORT''? - NEL 2019 POTREBBERO ESSERCI NOVITÀ CLAMOROSE, DOPO LE POLEMICHE CON LA LEGA DI SALVINI E QUELLE "FRIZIONI" CON I VERTICI DI SAXA RUBRA - INTANTO SANGIULIANO LANCERÀ UN NUOVO PROGRAMMA DI INFORMAZIONE MATTUTINA: TG2 ITALIA. E ARRIVA UNA NUOVA EDIZIONE DEL SUO TELEGIORNALE…

Marco Antonellis per Dagospia

sigfrido ranucci report

Mentre ieri si apriva in viale Mazzini la nuova stagione dell’istrionico, rivoluzionario immarcescibile Carlo Freccero, che come Dagoanticipato nelle scorse settimane vorrebbe il ritorno in grande stile di Simona Ventura per The Voice e forse anche per Quelli che il calcio, tra i corridoi della Rai cominciavano a filtrare indiscrezioni riguardo un'altra trasmissione di punta di mamma Rai: Report. I soliti bene informati giurano che per ora si tratta solo di "incomprensioni" o al massimo di "voci" ma qualcuno si spinge a dire che potrebbe trattarsi di molto di più.

Giudicata da sempre ingombrante, ideata da Milena Gabanelli, ora da circa due anni condotta e guidata da Sigfrido Ranucci, la trasmissione ha mantenuto intatto il suo dna e la sua indipendenza continuando a sfornare inchieste ruvide al potere (per conferma, basta chiedere alla Lega di Matteo Salvini). I risultati dell’ultima serie, chiusa a dicembre, sono lusinghieri: un punto e mezzo in più di share rispetto alle medie precedenti, circa 2 milioni di spettatori a puntata, con uno share quasi sempre vicino all’ 8% e addirittura 9.

milena gabanelli e la sua ultima puntata di report 3

Una performance straordinaria se si pensa che è stata realizzata nel Prime Time del lunedì dove la controprogrammazione è pazzesca. Fiction su Rai Uno che realizzano il 25%, il Grande Fratello sempre oltre il 20%. Il nuovo Report di Sigfrido Ranucci nell’indice Qualitel, il monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori, ha incassato un bel 7,9 attestandosi come il miglior programma di informazione della Rai proprio nell’ottica del puro servizio pubblico.

Ciononostante, negli ultimi tempi sarebbero sorte frizioni con i vertici di Rai3, nate dal silenzio nel quale si sarebbero consumate decisioni tese a non tutelare l’originalità di un programma che viene considerato un’eccellenza e un unicum della televisione italiana. Insomma, Report "andrebbe valorizzato e non trascurato a scapito di altri programmi della Rete" viene sottolineato in ambienti Rai, anche perché di questi tempi è perfetto per la narrazione grillina.

gennaro sangiuliano (2)

Vedremo cosa succederà a giugno, quando scadranno alcuni contratti della squadra. Chissà; Cairo che ospita già Milena Gabanelli, la mamma di Report, magari guarderà con attenzione all'evolversi della situazione. C’è da scommettere che i pargoli di Milena li accoglierebbe a braccia aperte.

Intanto, il Direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano forte dei successi di ascolti della nuova gestione, sta per partire con nuovi programmi. Come Dagospia è in grado di anticipare, dal 14 gennaio prenderà il via Tg2 Italia, il nuovo programma informativo della mattina mentre verrà ulteriormente rafforzato anche il telegiornale: sta per nascere l'edizione delle 8 e 30.

l inchiesta di report su antonello montante 1