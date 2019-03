IN RAI C’È CHI SCENDE E CHI SALINI – SE FA IL BOTTINO ALLE EUROPEE, SALVINI VUOLE CHIEDERE LA TESTA DELL'AD: AL SUO POSTO POTREBBE ARRIVARE LA VISPA TERESINA DE SANTIS (CON UNO SWITCH SANGIULIANO-CARBONI) – IN MOLTI A SAXA RUBRA VORREBBERO SAPERE PERCHÉ MACRON HA RISPOSTO PICCHE PER DUE VOLTE AL CORRISPONDENTE RAI DA PARIGI E POI HA CONCESSO SUBITO L’INTERVISTA A FAZIO?

MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI

Marco Antonellis per Dagospia

Matteo Salvini, il Capitano leghista, a differenza di Luigi Di Maio, gode del favore di ben due "maggioranze": quella ufficiale con i 5 Stelle (e relativo contratto di governo) che gli consente di governare il Paese e quella ufficiosa con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che quando serve lo tirano fuori dai guai (come accaduto nel voto sul caso Diciotti).

Dunque, chi sta meglio del Capitano? Nessuno, appunto. Tanto più che si appresta a fare bottino pieno anche alle prossime europee. Ma la politica, si sa, è anche gestione del potere e il potere in Italia è anche sinonimo di Rai. Ed è per questo che il Matteo Nazionale ha già fatto sapere che se le europee andranno come previsto, dopo sarà tempo di grandi cambiamenti in Rai.

TERESA DE SANTIS

Tipo? Tipo che Teresa De Santis (ormai apprezzatissima dai vertici leghisti) prenda il posto di Fabrizio Salini come Amministratore Delegato. "Quando ne cominciano a parlare dirigenti di altissimo livello piuttosto che Direttori di rete difficilmente si tratta soltanto di rumors" chiosano dal settimo piano di Viale Mazzini. Qualcuno tira in ballo anche Gennaro Sangiuliano (ma l'ipotesi vera semmai è Sangiuliano al Tg1 e Carboni al Tg2). Insomma, dopo il probabile trionfo delle europee Matteo Salvini non fa più mistero di puntare dritto dritto sulla Rai, di cui privatamente, si dice scontento.

salvini sangiuliano

E per raggiungere l'obiettivo è già partita l'operazione "logoramento" dell'attuale Ad Fabrizio Salini: la strategia passa per la Commissione di Vigilanza parlamentare che deve dare il proprio via libera al piano industriale della Rai. L'obiettivo è quello di fare melina e di esprimere il proprio parere soltanto dopo il verdetto delle europee, quando presumibilmente saranno cambiati gli equilibri politici. A quel punto, con un piano industriale ancora ufficialmente non operativo, sarà un gioco da ragazzi chiedere la testa di Salini che, viceversa, difficilmente potrebbe essere rimosso se il suo piano fosse già operativo: “Sarebbe impossibile per la politica mandare via l’unica persona che dopo gli innumerevoli tentativi andati a vuoto negli anni passati è riuscita nella “mission impossible” di riformare la Rai”.

francesca fialdini tiberio timperi fabrizio salini casimiro lieto

"Non è un caso che le riunioni della Vigilanza vengono continuamente rinviate" si spiega in Transatlantico. "Si vuole prendere tempo in attesa che cambino gli equilibri politici dopo le europee. Sarà molto difficile avere il via libera della Vigilanza al piano industriale prima del 26 maggio" spiegano le medesime fonti. Perché alla Vigilanza va presentato e discusso il piano news ed istituzionale e va acquisito un parere (ancorché consultivo). E poi c'è sempre il Mise al quale è stato consegnato tutto il piano industriale per le determinazioni di competenza.

FAZIO MACRON

Ps, se conoscete qualche altissimo dirigente della Rai fatevi raccontare la battuta (ma che battuta non era) fatta stamattina al super vertice da uno dei super big cinesi: "L'unica parola che conosco in italiano è tiramisù". "Ma tiramisù significa ti amo, vero?"

FAZIO MACRON

Pps, in Rai ancora si parla dell'intervista di Fabio Fazio al Presidente francese Macron e sono in molti a Saxa Rubra che vorrebbero sapere perché al corrispondente Rai da Parigi che chiedeva per ben due volte un'intervista al Presidente francese gli veniva risposto picche mentre lo stesso presidente Macron la concedeva poi a Fabio Fazio.

FABRIZIO SALINI MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI 1 teresa de santis virginia raffaele claudio baglioni teresa de santis claudio bisio fabrizio salini FABRIZIO SALINI