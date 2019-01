RITORNE-RAI? – SECONDO “LEGGO” CAIRO HA CONVOCATO MASSIMO GILETTI A MILANO PER BLINDARLO CON UN’OFFERTA CHE NON POTRÀ RIFIUTARE – LA NUOVA DIRIGENZA GIALLOVERDE VUOLE RIPORTARE FAZIO A RAI3 E AL SUO POSTO SOGNA UN GRAN RITORNO DE “L’ARENA” – MA URBANETTO NON HA INTENZIONE DI LASCIARSI SFUGGIRE GILETTI…

GILETTI E IL TORMENTONE DI INIZIO ANNO: RIMARRÀ A LA7 CON LA SUA "NON È L'ARENA" O RIAPPRODERÀ ALLA RAI DIVENTATA GIALLOVERDE? – CAIRO LO VORREBBE CONFERMARE PER CINQUE ANNI, MA ANCHE DA VIALE MAZZINI SAREBBERO BEN DISPOSTI A FAR TORNARE IL CONDUTTORE – A GILETTI SAREBBE OFFERTA LA DOMENICA SERA AL POSTO DI FAZIO, INVISA ALLA LEGA

URBANO CAIRO CONVOCA MASSIMO GILETTI A MILANO PER BLINDARLO - LA SVOLTA DOPO L'ARTICOLO DI LEGGO

Marco Castoro per www.leggo.it

Raiuno, Massimo Giletti sfratta Fabio Fazio atto secondo. Il patron di La7, Urbano Cairo, non vuole assolutamente perdere un alfiere come il conduttore di Non è L’Arena, anche perché il programma vanta ascolti super per la rete. In seguito all’articolo di Leggo, nel quale si fa riferimento al corteggiamento della Rai nei confronti di Giletti, Cairo lo ha convocato a Milano per fargli un’adeguata controproposta contrattuale.

Ovviamente Giletti tornerebbe di corsa a Viale Mazzini, perché sarebbe il trionfo del figliol prodigo, tuttavia egli deve molto a Cairo che lo ha accolto a braccia aperte offrendogli - dopo lo “sfratto” ricevuto dalla Rai - un talk alla domenica sera, proprio contro Fabio Fazio come Giletti ha chiesto e preteso.

Non sarà facile per l’ex Arena prendere una decisione. Se non andrà alla Rai sarà soltanto per l’affetto che nutre nei confronti del patron di La7. Ovviamente il rinnovo del contratto offerto da Cairo vanta un adeguamento economico e un allungamento dei tempi di esclusiva.

RIVOLUZIONE A RAI1, GILETTI FA FUORI FAZIO NEL VALZER DEI CONDUTTORI

Marco Castoro per www.leggo.it

Gennaio non è un mese qualunque per chi fa televisione. Si devono gettare le basi per la nuova stagione. Lo sanno bene a viale Mazzini e a Cologno Monzese. A Rai1 c'è un problema, anzi il problema dei problemi. Si chiama Fabio Fazio. Il suo contratto, firmato dall'ex dg Mario Orfeo, e il programma Che tempo che Fa da quando hanno conquistato un posto al sole nella rete ammiraglia non fanno altro che scatenare polemiche. Nel mirino ci sono finiti sia i costi (ritenuti elevati) sia gli ascolti (considerati non all'altezza degli investimenti).

In realtà Fazio è un professionista doc e ha svolto il suo lavoro in maniera egregia, nonostante sia stato vittima di un bombardamento. Ma più che l'oneroso ingaggio e la percentuale di share (sempre inferiore al 20%) a risolvere il caso ci sta pensando la politica. Fazio è considerato figlio dell'ancien régime, vicino al Pd e a Renzi. Quindi cinquestelle e leghisti (che ora comandano in Rai) lo rivedrebbero bene a Rai3, la rete lasciata ai dem. E sono già cominciate le manovre per spedirlo al mittente.

Ma Fazio accetterà la mossa del gambero? Probabilmente no. E sulla sua barca già si ascolta il canto delle sirene (una in verità, quella di Discovery, perché sia Mediaset sia La7 non sono disposte a lanciargli la scialuppa. Almeno per il momento). Al posto di Fazio la domenica sera su Rai1 potrebbe attraccare Massimo Giletti con l'Arena. Un ritorno che il conduttore sogna da tempo, e magari immagina con tanto di applauso commovente all'inizio, tipo quello che accompagnò Enzo Tortora al suo ritorno in video. Ora che ci sono i populisti in sella al cavallo di viale Mazzini, Giletti potrebbe assumere il ruolo di prim'attore.

Qualche altro movimento a Rai1 si intravede anche per la Vita in diretta. La conduzione di Francesca Fialdini sembra destinata ad avviarsi sulla via del tramonto. In lizza per conquistare le telecamere, a fianco di Tiberio Timperi, c'è Elisa Isoardi che potrebbe mollare la Prova del Cuoco.

Canale 5 deve invece correre ai ripari per la prima serata. I film non fanno ascolti. E le fiction vanno forte solo con Gianni Morandi e Ultimo-Bova. Non a caso si chiede un impegno straordinario alle due regine del Biscione. Maria De Filippi che oltre ai suoi consueti impegni - dovrebbe allestire qualche puntata serale speciale di Uomini e Donne, mentre a Barbara d'Urso è stato chiesto di confezionare a breve un programma in prima serata (non è chiaro se sarà reality o intrattenimento). La d'Urso da domenica sera torna con le nuove puntate della fiction La Dottoressa Giò 3. E per Fazio potrebbero sorgere altri problemi.