IL RITORNO DI ''VESSICCHIO SELVAGGIO'' - IL MAESTRO, ASSENTE A SANREMO E RAPITO DAI JACKAL, TORNERÀ AD ''AMICI'' MA NON COME DIRETTORE D'ORCHESTRA: AVRÀ UN RUOLO ''PARLANTE'' - SI AGGIUNGE A RICKY MARTIN E VITTORIO GRIGOLO COME COACH E ALLE ALTRE DUE STAR CHE TORNANO ALLA CORTE DI MARIA: GIULIANO PEPARINI E LOREDANA BERTÉ

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Qualche tempo fa forse non avrebbe fatto nemmeno notizia. Ma oggi il ritorno di una vecchia colonna al serale di Amici 2019 promette di far contenti molti. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Beppe Vessicchio farà nuovamente parte della squadra del talent di Maria De Filippi. Non fate due più due, però. Perchè se è vero che ad Amici torna l’orchestra, il direttore non sarà Vessicchio (ma Celso Valli).

Il musicista e compositore partenopeo, che tanto fa parlare sul web, avrà un altro compito. Si tratta di un ruolo inedito “parlante” che va a valorizzare comunque l’esperienza e le competenze in materia musicale del maestro. Qualche mese fa Vessicchio a La Verità aveva espresso qualche critica nei confronti del talent show che vivrebbe “una sorta di stanchezza”.

Beppe Vessicchio va ad aggiungersi ai volti del serale, ai nastri di partenza: Ricky Martin e Vittorio Grigolo come coach, Giuliano Peparini, come direttore artistico, e Loredana Bertè. L’appuntamento è per sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.

