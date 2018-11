ROCCO E I SUOI FARDELLI - L’ARCHEO-VIDEO DI “ARCADETV7” IN CUI CASALINO SPIEGAVA LE SUE 'INSOFFERENZE': “I VECCHI MI FANNO SCHIFO. E TUTTI I RAGAZZI DOWN…MI DANNO FASTIDIO. NON HO NESSUNA VOGLIA DI RELAZIONARMI A LORO, NESSUNA VOGLIA DI AIUTARLI, POVERETTI CHE GLI È CAPITATA 'STA COSA MA NON VOGLIO OCCUPARMENE…” - VIDEO

Il discorso di Rocco Casalino nel video di Arcadetv7

ROCCO CASALINO

“Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down…mi danno fastidio. Non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata sta cosa ma non voglio occuparmene…è come se fa schifo il ragno…io provo fastidio…è imbarazzo, non so come spiegarlo, non voglio perderci tempo…non mi va di stare con i vecchietti, non voglio stare dietro ai bambini, non voglio fare bambini, non mi va di stare dietro a uno che è down, che non capisce niente…”

