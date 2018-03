L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DELLA REGINA MALGY: “NON HO MAI AVUTO BISOGNO DI DICHIARARE AI MIEI GENITORI LA MIA OMOSESSUALITÀ: ERA EVIDENTE - A MIA MADRE RUBAVO I VESTITI, LE SCARPE CON IL TACCO. LEI MI DICEVA QUANDO PORTAVO A CASA UN NUOVO RAGAZZO: 'MI PIACEVA PIÙ L’ALTRO TUO AMICO'. LA MATTINA MI SVEGLIAVO E… - CON DE ANDRE’ SONO STATO UNO STALKER…”

Serena Burioni per “Diva e donna”

Si è aperta per lui una nuova stagione. Ma la notizia non è che ha ricominciato a cantare, lavoro che in decenni di carriera ha sempre alternato al suo talento di cantautore e di personaggio televisivo. Oggi Cristiano Malgioglio festeggia il suo nuovo successo perché, grazie al suo disco Sonhos, ha conquistato gli adolescenti e i più giovani che lo seguono nelle serate in discoteca e sui social.

«Magari alcuni non sanno nulla della mia lunga carriera, che ho scritto per le più grandi interpreti della musica italiana. Mi seguono come fossi uno “zio”, senza mai un commento negativo su Instagram ma con molto rispetto», spiega. «Prima i ragazzi per Carnevale si vestivano da Peter Pan o dall’Uomo Ragno. Ora si vestono da Malgioglio e sui social più di uno si è fatto la foto».

Il brano “Mi sono innamorato di tuo marito” ha avuto 16 milioni di visualizzazioni su YouTube. È appena tornato dalla Spagna per la promozione. Come si sente davanti a questa ondata di successo e popolarità tutta nuova?

«La vivo con emozione. Sono sempre stato diverso e non l’ho mai nascosto. La gente lo sente. Non ho mai avuto bisogno di essere altro, non ho mai sentito la necessità di spiegare. Nel ’67 incontrai la popstar Cher che era venuta in Italia: dovevamo collaborare a un brano che avrebbe cantato a Sanremo. Lei mi disse: “Tu sei originale: in Italia artisti come te non ci sono. Questi personaggi così ‘colorati’ si vedono solo in America”. E non ero così. Avevo una cascata di capelli ricci, i pantaloni a zampa di elefante e mi truccavo, ho iniziato giovane».

Lei è nato in Sicilia, in un paesino vicino a Catania. I suoi genitori come hanno vissuto la sua natura?

«Non ho mai avuto bisogno di dichiarare loro la mia omosessualità: era evidente. A mia madre rubavo i vestiti, le scarpe con il tacco. Lei mi diceva quando portavo a casa un nuovo ragazzo: “Mi piaceva più l’altro tuo amico”. La mattina mi svegliavo e mi truccavo con il fondotinta e la cipria.

A volte capitava che facevo colazione prima di mettermi sul viso tutta “l’impalcatura” , allora mia madre mi guardava e mi diceva: “Oddio come sei pallido, non stai bene? Aspetta che ti faccio due tuorli d’uovo, zucchero e Marsala”. Poi andavo a cambiarmi e mi mettevo il trucco. Tornavo e lei era felice pensando che due uova sbattute fossero servite a darmi colore».

Aveva un bel rapporto con i suoi genitori?

«Mio padre l’ho potuto vivere molto di più: se n’è andato nel 2007. Lui mi ha fatto conoscere la musica latino-americana. Per lavoro io e la mia famiglia abbiamo vissuto nove anni in Australia tra Sydney, Melbourne e Perth e successivamente in Spagna: lui amava la musica spagnola e l’ascoltava spesso. Mia madre, invece, è mancata 22 anni fa: è stato il trauma più feroce della mia vita. Di recente ho perso una sorella, era molto malata. Adesso mi è rimasta un’altra sorella e i miei nipoti. Anche a loro non ho dovuto spiegare la mia omosessualità, ma ho detto loro: “Se divento patetico, toglietemi dalla tv”».

Lei è stato il “cupido” di una grande storia d’amore, quella tra Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Ha visto la fiction?

«Sì, mi sono sentito anche con Dori che è stata la prima donna per cui ho scritto tante canzoni. Nella fiction non sono proprio io: si vede un tipo che sembra un fattorino, altissimo, magrissimo con un borsello: io odio il borsello, ai tempi vestivo come Gloria Swanson! La storia vera è andata così. Io ero con Dori e dovevo chiamare Fabrizio. Con lui ai tempi sono stato uno stalker, se ci fosse stata una legge ero perseguibile.

Invece con me Fabrizio è sempre stato affettuoso. Una sera ero a Milano con Dori e lo chiamai per aggiornarlo sulle mie collaborazioni. Lui mi disse: “Vediamoci a cena che ti faccio sentire il nuovo disco” e gli chiesi se potevo portare Dori Ghezzi. “Chi?” rispose lui. Poi si ricordò che era quella cantante che somigliava a Brigitte Bardot. Gli dissi: “Dal vivo è meglio”. Andammo a cena ma quella sera non ascoltai il disco. Li lasciai soli e nacque l’amore».

Ha scritto canzoni per tante donne, da Mina alla Zanicchi, da Patty Pravo alla Vanoni. Oggi chi è la sua nuova musa?

«Vorrei lavorare con Carla Bruni, ci siamo scritti sui social e quando verrà in Italia vorrei incontrarla: è intelligente, colta e raffinata».

Lei ha un compagno da tanti anni, molto più giovane, straniero, ma parla poco dell’amore. Che ruolo ha avuto l’amore nella sua vita?

«Dalla maggiore età, l’amore nella mia vita c’è sempre stato. Il primo amore è stato italiano: poi si sposò ed ebbe un figlio che chiamò Cristiano. Gli altri uomini sono quasi tutti stranieri, come il mio attuale compagno, che ho visto di recente a Roma. Diciamo che non amo né ho mai amato i legami troppo stretti e oggi più che un amore accecante, straziante, mi piace la buona compagnia e stare bene con l’altro. Farei follie solo per Channing Tatum: la bellezza mi cattura».

Le è mai mancato un figlio?

«Molto. L’unica cosa che mi pento di non avere fatto nella mia vita. Mio padre mi diceva sempre che sarei stato un ottimo padre, diverso da lui che mi ha sempre lasciato libero. L’autoritaria era mia madre: mi telefonava sempre, anche quando ero all’estero, parlava un po’ d’inglese. Mio padre mi diceva anche che come politico sarei stato un bravo statista».

Invece ha fatto tanta tv. Tutta un’altra storia...

«Io amo molto la tv perché crea il contatto con la gente. Per anni ho fatto l’opinionista da Carlo Conti in I raccomandati, ho intervistato decine di personaggi nella poltrona di L’Arena di Giletti, Piero Chiambretti mi ha cambiato pelle e fatto “svestire” da sirena al Chiambretti Night. Oggi sono felice di essere ospite del salotto di Fabio Fazio e farò a breve una puntata speciale per beneficenza di Avanti un altro con Paolo Bonolis».

Altri progetti in ballo? Lei è davvero vulcanico.

«Un nuovo singolo in brasiliano con un ritornello in italiano che uscirà in estate, poi la radio (ndr: fa una trasmissione su radio Rtl) e poi tornerò a scrivere per altri. Perché la musica è per me linfa vitale. Quando morì mia madre ho sofferto di depressione. Mi sono curato con le canzoni: mi addormentavo con la voce di Cesaria Evora e Tony Bennett».

Il suo segreto per vivere bene?

«Allegria e leggerezza. Poi sono uno che si emoziona ancora molto e questo è vita».

