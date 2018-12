L’IMPORTANZA DI ESSERE MONICA (VITTI) – IL “ROMA FILM FESTIVAL” OMAGGIA LA GRANDE ATTRICE CON IL DOCUMENTARIO “MONICA!” DI ADRIANO PINTALDI: DOMANI LA SERATA D’ONORE AL TEATRO QUIRINO – BACKSTAGE, CLIP, INTERVISTE E LE TESTIMONIANZE DI CHI HA LAVORATO CON LEI – VIDEO

ESTRATTO DAL DOCUMENTARIO 'MONICA' DI ADRIANO PINTALDI

GIANNINI, PLACIDO E SALEMME RICORDANO MONICA VITTI

ROMAFILMFESTIVAL PRESENTA UN OMAGGIO A MONICA VITTI

La XXIII edizione del RomaFilmFestival presenta un omaggio a Monica Vitti con un documentario dal titolo “Monica !”, a cura di Adriano Pintaldi, realizzato con il Patrocinio della Direzione Cinema del Mibac, della Regione Lazio, del Comune di Roma, di Luce Cinecittà, del Centro Sperimentale di Cinematografia, dell’Anica , di RomaLazio Film Commission.

Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, dallo sguardo felino, intenso e accattivante , con la sua inconfondibile voce roca, sensuale, è indubbiamente una delle più grandi attrici di tutti i tempi.

Simbolo di fascino e di bravura, di un genere di attrice che oggi non esiste più, Monica Vitti è molto più di questo poichè una personalità come la sua non si può racchiudere in una definizione, in parole, se ne può solo ricordare la grandezza.

Il documentario si propone di tracciare un ritratto non esaustivo della grande attrice con una serie di clip estratte dai suoi film più famosi, back stage inediti , interviste , di alcuni di coloro che hanno lavorato con lei nel corso della sua incredibile carriera come : Michelangelo Antonioni, Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Mario Monicelli, Andrea Camilleri, Giancarlo Giannini, Maurizio Costanzo, Jean Sorel, Diego Abatantuono, Francesco Rutelli, Gianni Minà, Enrico Vanzina, Adriano De Micheli, Citto Maselli, Christian De Sica, Luciano Tovoli, Michele Placido, Enrico Montesano, Barbara Bouchet, Vincenzo Salemme.

A parte il sodalizio con Antonioni la Vitti è stata diretta da Vittorio De Sica, Mario Monicelli , Ettore Scola, Luciano Salce, Dino Risi, Alberto Sordi, Carlo Di Palma, Roberto Russo Louis Bunuel , Roger Vadim, Andrè Cayatte, Milos Jankso, Joseph Losey, solo per citarne alcuni, proseguendo la sua inarrestabile carriera che la porta a conquistare sei David di Donatello, tre Nastri d’argento, l’Orso d’argento a Berlino, il Leone d’oro a Venezia.

I personaggi da lei interpretati sono e saranno per sempre un pezzo fondamentale della storia del cinema di tutti i tempi. Il documentario intende raccontare, seppure parzialmente, la formazione artistica e l’evoluzione di un’icona dei nostri tempi entrata a far parte del nostro immaginario collettivo per la sua indiscussa bravura e capacità di passare dai ruoli drammatici a quelli comici con grande leggerezza e semplicità.

