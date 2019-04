E’ MORTO GIACOMO BATTAGLIA, L’ATTORE DIVENUTO FAMOSO AI TEMPI DEL BAGAGLINO AL FIANCO DI LUIGI MISEFERI - È DECEDUTO DOPO UNA LUNGA MALATTIA. E NONOSTANTE FOSSE STATO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO E A DEI CICLI DI TERAPIA, AVEVA CONTINUATO LA TOURNÉE CON MISEFERI E CON PIPPO FRANCO…

GIACOMO BATTAGLIA

Da https://www.corrieredellacalabria.it

Non ce l’ha fatta Giacomo Battaglia. Il noto attore reggino, inseparabile nel duo comico che dai tempi del Bagaglino lo ha visto al anco di Luigi Miseferi, è deceduto dopo una lunga malattia contro la quale aveva combattuto tenacemente per molti mesi. Battaglia già da tempo era stato sottoposto a un intervento chirurgico e a dei cicli di terapia nonostante i quali aveva continuato la tournée con Miseferi e con Pippo Franco. Ma proprio al termine di uno spettacolo, lo scorso 26 giugno, era stato colpito da un ictus «e da quel momento – aveva raccontato Miseferi – dorme un sonno molto molto profondo dal quale non è stato possibile svegliarlo».

luigi miseferi

Battaglia aveva 54 anni. Più volte ospite di Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa, di cui era imitatore ed estimatore. Pur colpito dalla grave malattia, Battaglia, no a che le condizioni di salute glielo hanno permesso, ha proseguito la sua attività culturale, scrivendo il romanzo “Mia madre non lo deve sapere”, e a chiunque lo avvicinava ripeteva continuamente: «Chi non ride è fuori moda». Perfettamente in linea con il personaggio, ha lavorato per portare un sorriso ai propri fan anche nei momenti in cui la malattia iniziava a piegarne la resistenza, nché le forze gli hanno consentito di salire su un palco. Secondo quanto si è appreso, i funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.

BATTAGLIA E MISEFERI

IRTO: «DOLORE ENORME PER TUTTI I CALABRESI» «Una notizia che ha fatto a pezzi il cuore dell’intera comunità calabrese e reggina. La morte di Giacomo Battaglia è un dolore enorme per tutti noi, per chi lo ha conosciuto come uomo prima ancora che come

artista di successo». Lo afferma il presidente del consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che denisce «glio straordinario di questa terra che ha innitamente amato e onorato. La terra gli sia lieve». Il rappresentante dell’Assemblea legislativa esprime «il cordoglio, anche a nome dell’intero Consiglio, ai familiari di Giacomo Battaglia e alle tante persone, ai tanti amici che gli sono stati accanto negli ultimi difcilissimi mesi».

BATTAGLIA E MISEFERI GIACOMO BATTAGLIA BATTAGLIA E MISEFERI BATTAGLIA E MISEFERI