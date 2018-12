6 dic 2018 19:15

SALVINI ALLE CIME DI RAPPER - J-AX: “SONO PREOCCUPATISSIMO DA COME IL LEADER LEGHISTA CREI EMERGENZE QUANDO NON CI SONO PER SVIARE L’ATTENZIONE SU TEMI CHE DOVREBBERO ESSERE PIU’ MAINSTREAM - NON SONO SUI MANIFESTI DELLA LEGA TRA I PERSONAGGI SGRADITI PER LA MANIFESTAZIONE DELL’8 DICEMBRE? MI AGGIUNGANO PURE..."