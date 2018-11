SAPORE DI MARINA – “JERRY CALA’ MI CORTEGGIAVA, CLAUDIA MORI GELOSETTA” – MARINA SUMA DALLA BALIVO PARLA DEI SUOI FLIRT E DEGLI ATTORI CON CUI HA LAVORATO: "JOHNNY DORELLI E’ UN GRAN SIGNORE, CARLO VERDONE HA SEMPRE QUESTE FISIME E QUANDO GIRAI IL FILM 'SING SING' CON CELENTANO C’ERA SEMPRE SUA MOGLIE CHE CI CONTROLLAVA” – VIDEO

marina suma jerry calà

Da www.ilmessaggero.it

Marina Suma torna in televisione e lo fa nel salotto televisivo di Caterina Balivo, la trasmissione pomeridiana Vieni da me, dove racconta aneddoti e storie sulla sua carriera e vita privata. L'attrice ha parlato del presunto flirt con Jerry Calà: «La gente alla fine dice sempre quello che vuole. In quegli anni se ne parlava, è vero. Posso assicurare però di non aver mai avuto una storia con lui. C’è stato un corteggiamento classico, ma nulla di che».

marina suma

Sulla sua carriera nel cinema Marina Suma racconta: «Avevo 21 anni quando vinsi il David di Donatello, con "Le occasioni di Rosa" di Salvatore Piscitelli, ma ho ricevuto tanti premi. C’erano tante ragazze che avrebbero potuto interpretare quel ruolo, ma scelse me dopo aver visto una mia foto. In quel periodo io facevo la modella. Ho lavorato con Lello Arena, Adriano Celentano, Jerry Calà, Johnny Dorelli e Carlo Verdone, giusto per citarne alcuni - prosegue l'attrice - di ognuno di loro conservo un ricordo nel cuore. Non ho un preferito. Con Jerry abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi, Jonny è un gran signore, simpaticissimo, così come Lello. Carlo poi sempre con queste fisime. Ricordo che quando girai il film con Celentano c’era sempre sua moglie lì a controllare, gelosetta!».

jerry calà marina suma sapore di mare marina suma marina suma celentano SAPORE DI MARE marina suma (2) marina suma (2) marina suma MARINA SUMA IN SAPORE DI MARE marina suma claudio bonivento jerry cala marina suma marina suma marina suma marina suma celentano