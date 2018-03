benedetta e cristina parodi

Alberto Dandolo per ''Oggi''

BENEDETTA E IL NODO DELLA PENALE A «DOMENICA IN»

A Domenica In, il ruolo di Benedetta Parodi, 45 è stato ridimensionato con il passare delle puntate, tanto che la conduttrice aveva deciso di lasciare in anticipo il contenitore festivo. La Rai avrebbe però rifiutato la rescissione del contratto senza il pagamento di una penale. A quel punto la moglie di Fabio Caressa avrebbe fatto dietrofront…

matteo salvini al mare 3

PIPPO INZAGHI INNAMORATO DELL’ EX CORTEGGIATRICE

Gira voce che Pippo Inzaghi, 44, abbia un nuovo amore. Trattasi della biondissima Angela Robusti, 27, ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. Sono stati avvistati la scorsa domenica allo stadio Bentegodi di Verona, pare siano inseparabili. È nata una nuova coppia?

IL MISTERIOSO CORTEGGIATORE DI GIULIA SALEMI

Giulia Salemi, 24 si dichiara single e afferma a destra e a manca di volersi concentrare solo sul lavoro e sulla sua crescita professionale. A Milano però si mormora che il ricchissimo rampollo di una nota e influente famiglia abbia perso la testa per lei e la stia corteggiando con insistenza. Si dice anche che la bella iraniana abbia già ceduto alle sue avance... Sarà vero? Ah, saperlo...

anna safroncik

ANNA SAFRONCIK DELUSA: PER LEI NIENTE «GF»

L’attrice Anna Safroncik, 37, pare sia un po’ delusa per essere stata esclusa dalla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello. Padrona di casa del noto reality di Canale 5 sarà infatti Barbara d’Urso, 60. Ma per la bella e talentuosa Anna il suo neo agente Beppe Caschetto ha in serbo una grossa novità. Quale? Ah, saperlo…

TATANGELO IN SILENZIO, D’ALESSIO VA ALLE TERME

Dopo 13 anni di amore è ormai crisi conclamata tra Anna Tatangelo, 31, e Gigi D’Alessio. La cantante di Sora ha ricevuto le scuse della figlia del suo ex compagno (che l’ha pesantemente attaccata via social) e si è chiusa in un lungo silenzio per dedicarsi al figlio Andrea. Gigi ha invece trascorso un weekend di relax alle terme di Saturnia per rilassarsi e divertirsi. È realmente finita? Ah, saperlo…

anna tatangelo

MATTEO SALVINI UN’ICONA GAY

Matteo Salvini, 45, è a sorpresa molto amato da una fetta del mondo omosessuale del nostro Paese. Il leader della Lega, che nel suo staff annovera molti ragazzi dichiaratamente gay, è infatti diventato una vera e propria icona “fluida”. A Milano, infatti, in molti locali per soli uomini campeggiano addirittura delle sue gigantografie esposte in bella mostra. Si mormora anche che il potente Matteo non ne sia affatto dispiaciuto. Anzi…

NESSUN UOMO AL SUO FIANCO. È IL DIKTAT DELLA CONDUTTRICE

angela robusti

Gira voce che la famosa conduttrice, dopo aver ottenuto la guida del noto programma, abbia subito posto un veto: non deve esserci nessun partner maschile al suo fianco. Chi è?

LA VECCHIA GLORIA DECIDE DI DARSI AL REALITY SHOW

La giornalista e conduttrice, famosissima negli Anni 90 e 2000, avrebbe deciso di partecipare a un reality di successo. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

pippo inzaghi

SONO TRE LE RETI CHE SI CONTENDONO LA SIGNORA IN TV

Lei è un volto molto amato del piccolo schermo e nelle ultime settimane avrebbe ricevuto proposte allettanti da ben tre reti diverse. Quale accetterà?

Ah, saperlo...