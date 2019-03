NEL SEGNO DI CRUCIANI – “IL PENSIERO UNICO E’ UN’ABERRAZIONE. DANNO IL PATROCINO AL GAY PRIDE, PERCHÉ NON DOVREBBERO DARLO A UN CONVEGNO CHE PARLA DI FAMIGLIE? LE ASSOCIAZIONI GAY E LGBT DI VERONA HANNO COMPILATO UNA BLACK LIST DEGLI HOTEL DOVE ALLOGGIANO I PARTECIPANTI PER BOICOTTARLI. IL TRADUTTORE UFFICIALE DI FABIO FAZIO, PAOLO MARIA NOSEDA, HA CHIESTO CHE SI RENDESSE NOTA LA LISTA DEI TRADUTTORI DEL CONGRESSO, NON SO PER FARCI COSA" – VIDEO

Fabrizio Boschi per il Giornale

Le zanzare quest' anno sono arrivate presto. Una ronzava sul palco del congresso delle famiglie di Verona. Il provocatore Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico della trasmissione La Zanzara su Radio24 ha preso la parola, sbalordendo la platea. «Io che non sono come voi, oggi mi sento uno di voi - ha detto - perché molti vorrebbero spegnere questo microfono da cui sto parlando adesso». Proprio a lui che «non ho una famiglia tradizionale, o meglio ce l' ho avuta, e che penso esistano tanti tipi di famiglie».

Cruciani, quali famiglie?

«Almeno tre tipi. L' amore è l' elemento fondamentale che può unire coppie di uomini, di donne e coppie etero».

Ti batti da anni per matrimoni e adozioni gay, aborto, divorzio e pure per l' utero in affitto.

«Sì certo, tutte cose che ho ribadito anche qui, proprio perché non si può pensare tutti allo stesso modo, ma tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero».

È questo che volevi dire?

«Volevo ribadire che la libertà di parola va difesa sempre, anche quella di persone che hanno idee diametralmente opposte alle tue».

Chi ti ha invitato a Verona?

«Mi sono invitato da solo. Ho chiamato gli organizzatori dicendo loro che mi avrebbe fatto piacere fare un intervento. Non mi hanno nemmeno chiesto di cosa avrei parlato».

Nei giorni scorsi c' è stata una vera e propria campagna di criminalizzazione.

«Infatti, è inaccettabile cercare di far passare per criminali persone che esprimono semplicemente il loro pensiero. Si è cercato di negare la legittimità ad organizzare un congresso di questo tipo, domandando la ragione per la quale il Comune abbia concesso il patrocinio. Danno il patrocino al gay pride, perché non dovrebbero darlo a un convegno che parla di famiglie?».

Di chi parli?

«Le associazioni gay e lgbt di Verona hanno compilato una black list degli hotel dove alloggiano i partecipanti per boicottarli. E il traduttore ufficiale di Fabio Fazio, Paolo Maria Noseda, ha chiesto che si rendesse nota la lista dei traduttori del congresso, non so per farci che cosa».

Un clima d' altri tempi.

«Ma infatti, io non capisco. Gente che si dichiara antifascista e poi vorrebbe che esistesse un pensiero unico su certi temi. Il pensiero unico è una cosa aberrante, è bello dividersi su tutto, pensarla in maniera diversa, confrontarsi nel dibattito pubblico. Anche gli antiabortisti hanno ragione di esistere».

A proposito, tra i gadget del congresso c' è anche un feto di gomma.

«Non sono certo io che ho portato animali morti in studio a fare la morale, è ovvio che se uno è antiabortista cerca di scioccare il pubblico con gli strumenti di propaganda che ha. Tanto la legge 194 non verrà mai cambiata, come è giusto che sia. Io sono contro i medici obiettori di coscienza che, secondo me, violano qualcosa che è previsto dalla legge».

E della famiglia tradizionale Lega-M5s che ne pensi?

«È un matrimonio d' interesse che potrebbe anche rompersi ma ricordo che spesso sono più duraturi questi di quelli d' amore».

