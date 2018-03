LO SFATTO QUOTIDIANO - QUANTO COSTA MANTENERE UN VISO GIOVANE E RIPOSATO A HOLLYWOOD? ALMENO 180.000 EURO L'ANNO, TRA LIFTING E TERAPIE - LE DONNE INIZIANO COL BOTOX A VENTI ANNI, GLI UOMINI A TRENTA, MA ENTRAMBI DEVONO AFFRONTARE LA DURA REALTA': MASSIMO TRE LIFTING NELL'ARCO DI UNA VITA

Betha Landman per Hollywood Reporter

nicole kidman prima e dopo

Quel look senza età di uomini e donne di Hollywood non costa poco. L’artiglieria oggi fornisce trattamenti altamente tecnologici, e si sborsano tra i 130.000 e i 180.000 euro l’anno per una faccia giovane e naturale, cifra che non è poi così esosa per i ricconi di Los Angeles.

pamela anderson prima e dopo

Quando i belli e famosi vedono le loro foto sulle riviste e si trovano cambiati o peggiorati o semplicemente invecchiati, ecco che vanno dai chirurghi estetici, normale come andare dall’estetista. La pratica non riguarda solo gli adulti ma anche gli adolescenti: le madri portano figlie di 16 anni a fare iniezioni di botox sulla fronte per evitare che si formino rughe. Si fanno due volte l’anno e costano fino a 900 euro.

mickey rourke prima e dopo donatell versace prima e dopo

Tra le giovani gli interventi più frequenti sono il filler per riempire le labbra (una volta l’anno fino a 1400 euro), il “Belotero” per cancellare i cerchi neri sotto agli occhi (una volta l’anno fino a 1400 euro), maschere ad elettrodi per pulire a fondo la pelle (12 volte l’anno fino a 1200 euro). Costo annuale 6.000 euro.

Chirurgia Plastica Estetica

costi alti per visi naturali e a riposo

Gli uomini si avvicinano al botox e ai trattamenti per stimolare il collagene verso i 30 anni, spendendo circa 3.500 euro annui. Le terapie delle trentenni puntano a eliminare le prime rughe, riempire le guance che si afflosciano, fare trattamenti di gel iniettabile che rivitalizza la pelle. A volte chiedono di trasferire il grasso dalla pancia alle guance, per dimagrire da una parte e rimpolpare l’altra. Il costo annuale di queste operazioni è di circa 30.000 euro.

julia roberts prima e dopo

Le fisse delle quarantenni sono radiofrequenza, ultrasuoni, e tutto quello che aumenta la produzione di collagene. L’alternativa è il lifting vero e proprio, che a Beverly Hills può arrivare a costare 90.000 euro. Comunissime le blefaroplastiche e il rifacimento dei denti. Il tutto per un totale annuo di 180.000 euro.

I quarantenni maschi optano invece per sfinare il profilo del mento e il collo, e per rivestire i denti di porcellana, spendendo quasi 56.000 euro l’anno. A 50 anni i ritocchi preferiti delle donne sono il riempimento delle gote e il trucco permanente, soprattutto sopracciglia, oltre a un rimodellamento generale della faccia con ingredienti attivi. Costo annuale 14.000 euro.

carla bruni prima e dopo

I cinquantenni e sessantenni si fanno il lifting al collo, per loro quai più importante delle rughe. Per il resto, ricorrono a filler, botox e laser, sborsando fino a 35.000 euro l’anno.

Le sessantenni chiedono innanzitutto di cancellare le rughe, in genere con un peeling chimico.Un nuovo trattamento facciale usa anche il plasma del vostro sangue per stimolare il collagene. Oppure è tempo per il secondo lifting (in una vita se ne consigliano al massimo tre). Costo annuale 89.000 euro.