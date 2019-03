SOLO UN BLACK-OUT CI SALVERÀ DAL ''D'URSO HORROR SHOW'' - DELBECCHI: ''DAL CERN DI GINEVRA FANNO SAPERE DI AVERE PRODOTTO L'ALGORITMO CHE STABILISCE IL RAPPORTO TRA L'ETÀ DELLE CONDUTTRICI TELEVISIVE E I CHILOWATT NECESSARI PER ILLUMINARLE. A COLOGNO SI È TRASFERITO L'AMBULATORIO GINECOLOGICO DELLA DOTTORESSA GIÒ, MA ANCHE IL BISTURI DEL CHIRURGO PLASTICO CON CHRISTIAN IMPARATO, TAYLOR MEGA, IL SOSIA DI JACKO''

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Non si sono ancora chiarite le cause dei black-out che sembrano essersi verificati a Cologno Monzese durante Non è la D' Urso-Live (Canale 5, mercoledì sera).

Tuttavia dal Cern di Ginevra fanno sapere di avere prodotto l' algoritmo che stabilisce il rapporto tra l' età delle conduttrici televisive e i chilowatt necessari per illuminarle. Ogni anno in più, l' aumento è esponenziale.

Cologno è attrezzata, la D' Urso va in onda ogni pomeriggio, ma dopo le 18 la luce naturale cala e bisogna rinforzare i gruppi elettrogeni. Comunque, tra i barbagli ungarettiani ("Illuminatemi d' immenso"), oltre a lei si sono potuti distinguere Al Bano con Loredana Lecciso e prole, Heather Parisi madre felice a 50 anni, il fratello rinnegato della principessa Meghan, Wanna Marchi con la figlia Stefania Nobile.

In pratica, si è trasferito a Cologno l' ambulatorio ginecologico della Dottoressa Giò, ma anche il bisturi del chirurgo plastico (con ulteriori problemi di voltaggio): Barbara non si è lasciata sfuggire Christian Imparato, Taylor Mega, il ragazzo che ha fatto undici operazioni per somigliare a Michael Jackson

Tutto ciò assistito da paramedici-opinionisti del calibro di Alessandro Meluzzi, Ingrid Muccitelli, Giovanni Ciacci, Antonella Boralevi. Orgogliosa di darsi al trash, la dottoressa D' Urso ne è la massima luminare. Il trash e nient' altro. Se esistesse una Nazionale della spazzatura (prima o poi ci arriveremo), il posto di commissario tecnico è suo. Unico problema: attenzione ai black-out.

