30 mar 2019 18:02

STAI SERENA (BORTONE) - "NON È UN PROFESSORE, È UNO SBIRRO". NON SIAMO A 'TORBELLA' MA NELLO STUDIO DI “AGORA’” DOVE LA CONDUTTRICE TRATTA A PESCI IN FACCIA UN OSPITE. POLEMICHE SUL WEB – E’ VERO CHE A ROMA ‘SBIRRI’ HA UNA CONNOTAZIONE SIMPATICA, I POLIZIOTTI STESSI SI DEFINISCONO COSI' MA LA BORTONE NON POTREBBE RISERVARE AGLI OSPITI LO STESSO GARBO CHE RIVERSA SUI SOCIAL? UNA GALLERY IMPERDIBILE TRA SELFONI, PIEDONI E UN ‘RICCIO CAPRICCIO’ STRACULT – VIDEO+FOTO