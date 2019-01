TAYLOR MEGA? MEGA RIFATTA! - SU "SPY" LE FOTO DELL'EX DI BRIATORE E SFERA EBBASTA E PROSSIMA CONCORRENTE DELL'ISOLA DEI FAMOSI, QUANDO ERA UNA SCONOSCIUTA BIONDINA. A CONFRONTO CON LE IMMAGINI DI OGGI PIU' CHE DI UNA TRASFORMAZIONE SI DEVE PARLARE DI VERO MIRACOLO (DELLA CHIRURGIA ESTETICA) - FOTOGALLERY DA LECCARSI GLI OCCHI

taylor mega

Da Spy

Il settimanale “Spy” pubblica in esclusiva nel numero in edicola venerdì 11 gennaio le immagini mai viste prima di Taylor Mega, la blogger e prossima concorrente dell'Isola dei famosi salita agli onori delle cronache per i suoi flirt milionari. In poco meno di un anno ha conquistato nell'ordine Flavio Briatore, Sfera Ebbasta, Tony Effe, il leader dei Dark Polo Gang, trasformandosi in una regina del web grazie alle sue foto spregiudicate nel quale esibisce un fisico statuario , spesso insieme con la sorella Jade.

taylor mega

Eppure della statuaria sirena di Instagram c'è ben poco nelle foto pubblicate da “Spy” dove Taylor e la sorella appaiono come due ragazzine come tante mentre fanno la fila per entrare nelle discoteche vicine a Carlino, in comune in provincia di Udine dove sono nate. Un salto enorme, rispetto ai fasti dei locali di Dubai o Cortina D'Ampezzo che sono solite frequentare ora così come straordinaria appare la trasformazione fisica che hanno fatto entrambe le sorelle. Più che una trasformazione, un vero miracolo!

