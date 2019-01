14 gen 2019 17:32

IL TELEFONO NON PIANGE - ALDO GRASSO IN LODE DELLO SPOT TIM SULLA STORIA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA - ''IL TELEFONO RACCONTATO COME MEZZO «CALDO», CHE TIENE IN CONTATTO, FA CRESCERE STORIE D'AMORE. A FARE DA FILO CONDUTTORE, E A CONTRIBUIRE ENORMEMENTE ALL' EFFETTO FINALE, È LA COLONNA SONORA: SI TRATTA DI «IO CHE AMO SOLO TE», DI SERGIO ENDRIGO, RI-ARRANGIATA E CANTATA DA ELENA PIACENTI''