“Mi danno del leccaculo, ma io per Berlusconi mi getterei dal balcone. Vi spiego perché. Il giorno della morte di mamma ha vegliato tutta la notte accanto a me tenendomi la mano. Per lui mi getterei da un palazzo". Alfonso Signorini, potente direttore del settimanale 'Chi', la rivista di gossip targata Mondadori più temuta in Italia, rivela alla giornalista Francesca Fagnani in Belve, in onda su NOVE venerdì alle 22,45, uno spaccato inedito del suo rapporto privato con l'ex premier.

"Mi ferisce molto che dicano: 'Signorini - le solite cose - il leccaculo di Berlusconi, Signorini la velina di Berlusconi e bla bla bla'. Io riconosco che con Berlusconi non sono obiettivo - afferma -, ma lo dico io per primo perché gli voglio troppo bene, gli sono affezionato". "Però uno dice: 'Perché gli vuoi bene? Perché è il tuo editore e ti conviene volergli bene'. No, io gli voglio bene perché lui me l'ha dimostrato il suo bene".

E così il giornalista precisa: "Questo non l'ho mai raccontato, però ci tengo a farlo sapere e non ero in grado di raccontarlo prima di oggi, quando mia mamma è morta, lui - spiega Signorini - sapeva benissimo che per me era il centro dell'universo, era davvero la mia vita". Aggiunge altri particolari: "Ho buttato fuori di casa tutti, non ho più voluto vedere nessuno, da Paolo (cita quello che è stato il suo compagno per anni ndr) a mia sorella, agli amici, Marina (Berlusconi ndr), niente, volevo starmene da solo per i cazzi miei".

Poi continua: "Era appena morta, poi alle 23.30 mi stendo sul divano, sento il citofono, non volevo aprire a nessuno, ma erano due carabinieri. Ho pensato: 'Cosa è successo?'. Volevano avvisarmi che stava arrivando il presidente, perché allora Berlusconi era presidente del Consiglio".

"Allora devo dire la verità, a fatica, gli ho aperto la porta di casa. Ecco, in quel momento, lui che cosa ha fatto? Io non ho più visto in lui né Berlusconi né altro - afferma emozionato -. Mi ha preso la mano, perché stavo parecchio male, anche perché ero nel pieno della mia malattia, mi ha tenuto per mano nel letto, facendomi addormentare alle 2 del mattino. Io alle 6 ho aperto gli occhi, lui non c'era già più e mi ha lasciato un biglietto che ancora conservo: 'Quando ti svegli chiamami'. Ecco - dichiara alla conduttrice -, io per una persona così, glielo giuro, se mi chiede di buttarmi giù dal balcone, io mi butto giù dal balcone”.

"Cosa pensa, che il direttore di 'Chi' non sia mai stato invitato da Berlusconi a una cena elegante ad Arcore? A un bunga bunga o altro? Non ci sono mai andato e non solo, ma gli ho anche detto che certa gente sarebbe stato meglio non farla entrare neppure in casa. Però non ti ascolta". Alfonso Signorini racconta a Belve' condotto da Francesca Fagnani, quello che non ha mai detto sulle famose serate di Arcore. La giornalista incalza: "Ma quanto erano 'burine' le cene eleganti?”.

"Da uno a dieci, mille! - afferma il giornalista - Burine non per la cornice, che era veramente elegante, perché Arcore è una bella cornice, ma per chi ci stava dentro: burine fino all'inverosimile. Perché - aggiunge - quando tu metti a tavola la mela marcia, fa marcire anche il salmone e il caviale con il suo olezzo". “Come mai Berlusconi non ha avuto accanto una persona che gli volesse talmente bene da dirgli: 'Papà, amico mio, basta'", chiede la giornalista. “Perché lui non ascolta, non ascolta. Io personalmente gliel'ho detto".

“Se mi piace Francesca Pascale? Sì, mi piace perché è pazza, completamente folle di una follia che piace a me, è divertente, è imprevedibile, è battutara”. Alfonso Signorini rivela a Francesca Fagnani conduttrice di Belve cosa pensa della compagna di Silvio Berlusconi.“Credo che sia una donna non dico infelice, ma che comunque non è serenissima” afferma il direttore del settimanale ‘Chi’.

“Perché?” incalza la giornalista “Perché credo che sia come una meteora - spiega Signorini - dentro quelle mura austere di Arcore”, “ma le meteore passano pure..” aggiunge la Fagnani. “No, lei rimane perché è molto intelligente a differenza di tante altre” risponde il direttore. “Piace ai figli di Berlusconi?” domanda la conduttrice “Beh, se non piace, se la fanno piacere” chiosa Signorini.

“Candidarmi con Matteo Salvini? Ci sto pensando, lui è l’ultima speranza. Alla mia festa di compleanno è arrivato con un bel mazzo di rose". A Belve, Nunzia De Girolamo (ex ministro di centrodestra) rivela la rottura con Silvio Berlusconi: “Forse non l’ho mai detto, ma Forza Italia non è più casa mia, non può più esserlo-rivela l’ex deputata- il giorno dopo la mancata elezione, io mi aspettavo una telefonata dai vertici del mio partito”. “Si candiderà con Matteo Salvini?” , chiede la giornalista, “Ci sto pensando. Non mi aspettavo che questo ragazzo avrebbe sfidato e sconfitto Berlusconi. E’ il primo a farlo: allora come faccio a non guardarlo con attenzione”.

“Salvini si è presentato alla sua festa di compleanno con un mazzo di rose rosse, quante?”- domanda la Fagnani - “Non le ho contate, ma era un bel fascio di rose”- racconta la festeggiata - “Le ha portate lui?” - insiste la giornalista - “No, hanno anticipato il suo arrivo”, ricorda De Girolamo. “Suo marito Boccia si è ingelosito?”- continua Francesca Fagnani - “No! - afferma Nunzia De Girolamo - perché lui è assolutamente indifferente ad ogni forma di genere umano, in quanto è un uomo molto sicuro di sé e soprattutto sicuro dell’amore che io provo per lui”. “E fa bene?” - chiede la conduttrice - “A lungo andare non lo so - risponde la De Girolamo - a tirare la corda prima a poi si spezza…”.

“Lei è gelosa di suo marito Francesco Boccia?”, chiede la conduttrice di Belve Francesca Fagnani -“Mi dà fastidio essere presa in giro e che lui possa pensare di prendermi per i fondelli o che io non me ne accorga”. “E’ più sincera lei o suo marito?”- domanda la giornalista - “Senza dubbio io. Lui è equilibrato, controllato”, dice De Girolamo. “Però non è sincero?”- incalza Francesca Fagnani- “Nel rapporto di coppia assolutamente no, lui non è sincero- rivela l’ex forzista - Sa come lo chiamiamo io e mia figlia? ‘Bugiardone’. Nel rapporto di coppia eh, poi nella vita invece…”.

“La Bernardini De Pace (avvocato divorzista) qui a Belve ha detto, chiede la giornalista: ‘Voi donne dovete fare tutte le cose peggiori, guardare il cellulare, pedinare, fotografare, scrivere tutto’. E’ d’accordo?”. “Pienamente”- risponde la De Girolamo - “Però di solito chi cerca trova…”- insiste la Fagnani - “E infatti io trovo sempre - ammette la moglie di Boccia - Però lui è il classico uomo meridionale furbo che ti dice ‘negare negare negare’. Lui nega anche l’evidenza e alla fine la paranoica sono io”.

“Però lei è paziente e perdona” - chiede la conduttrice - “Sì, perdono - dice De Girolamo - perché ho una figlia, perché ho famiglia, perché sono cresciuta con solidi valori di centrodestra e del Sud”. Poi però lancia l’avviso al marito: “Non esagerasse però! Diciamo che questo potrebbe essere il sottotitolo al suo programma: ‘Boccia non esagerare’, che ti arriva un foglio di via … gli faccio fare la Fornero: le lacrime di Boccia a Belve” dice del candidato alla segreteria del Pd Francesco Boccia la De Girolamo.

