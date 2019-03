TORNA LA SFIDA DEL SABATO SERA: VINCE LA DE FILIPPI (22,2%) ANCHE SE MILLY SI DIFENDE (20,2-21,9%) CON QUALCHE TRUCCHETTO AUDITEL: LA PUNTATA INIZIA UFFICIALMENTE ALLE 21.51, E PRIMA C'È OLTRE UN'ORA DI ''TUTTI IN PISTA'' - LA7 IN PRIMA SERATA SI SPEGNE (2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 30 marzo 2019, su Rai1 la prima puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.527.000 spettatori pari al 20.16% di share nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.51 e 3.710.000 spettatori pari al 21.94% dalle 21.54 alle 0.43. Il programma di Milly Carlucci ha registrato 10.122.000 e 9.981.000 contatti con una permanenza rispettivamente del 44.72% (Tutti in pista) e del 37.17%.

Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 0.33 – l’esordio del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 4.096.000 spettatori pari al 22.23% di share. La Buonanotte di Amici – dalle 0.37 alle 0.50 – ha raccolto 1.999.000 spettatori pari al 23.85%. Il talent di Maria De Filippi ha registrato 12.002.000 contatti con una permanenza del 34.13%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie ha interessato 1.190.000 spettatori pari al 5.24% di share, nel primo episodio, e 1.195.000 spettatori pari al 5.45% nel secondo episodio. Su Italia 1 Il Viaggio di Arlo ha intrattenuto 1.043.000 spettatori (4.81%).

Su Rai3 Sapiens segna 1.151.000 spettatori con il 5.78%. Su Rete4 Nati con la Camicia totalizza un a.m. di 953.000 spettatori con il 4.81% di share. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 428.000 spettatori con uno share dell’1.98%, nel primo episodio, e 288.000 spettatori con uno share del 2.25% nel secondo episodio in onda in seconda serata. Su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Bahrein ha raccolto 754.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Kill Bill – Volume 1 ha ottenuto 305.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time

Stasera Italia Weekend meglio di Otto e Mezzo.

Su Rai1 la presentazione di Ballando con le Stelle (durata 2 minuti) segna 4.110.000 spettatori e il 19.06%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.921.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.525.000 spettatori con il 6.81%. Su Italia1 CSI segna 925.000 spettatori con il 4.24%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto un a.m. di 996.000 telespettatori con il 4.58%, nella prima parte, e 976.000 telespettatori con il 4.35% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 786.000 spettatori (3.55%).

Preserale

Basso Mac Gyver.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.975.000 spettatori (19.41%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.335.000 spettatori (23.17%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.340.000 spettatori (16.04%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.361.000 spettatori (18.47%). Su Rai2 Mac Gyver ha raccolto 472.000 spettatori (2.75%) mentre NCIS Los Angeles ha ottenuto 976.000 spettatori (4.82%). Su Italia1 Sport Mediaset ha raccolto 366.000 spettatori (2.2%) mentre CSI Miami ha totalizzato 417.000 spettatori (2.13%). Su Rai3 Blob segna 942.000 spettatori con il 4.65%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 797.000 telespettatori con il 3.99%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 271.000 spettatori (share dell’1.72).

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Like di La7 piace a pochi.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno ha ottenuto 226.000 spettatori e l’11%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.402.000 spettatori (20.89%), nella prima parte, 1.121.000 spettatori (19.51%) nella seconda parte e 906.000 spettatori (17%) nella terza parte. Buongiorno Benessere ha ottenuto 807.000 spettatori con il 14.41% di share. Dreams Road segna 867.000 spettatori con l’11.81%. Linea Verde Life ha interessato 2.036.000 spettatori con il 15.35%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.142.000 spettatori (16.97%). Supercinema segna 600.000 spettatori con il 9.01%.

Forum arriva a 1.095.000 telespettatori con il 12.77%. Su Rai 2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 218.000 spettatori con il 4.05%. Sempre su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia segna 709.000 spettatori con il 10.61%, nella prima parte, e 1.302.000 spettatori con l’11.65% nella seconda parte. Su Italia 1 Una Mamma Per Amica ottiene un ascolto di 154.000 spettatori pari al 2.77% di share, nel primo episodio, e 237.000 spettatori con il 3.13% nel secondo episodio. Sport Mediaset ha ottenuto 1.255.000 spettatori con il 7.76%.

Su Rai3 Mi Manda Raitre in Più totalizza una media di 266.000 spettatori (4.63%). Il TG3 delle 12 ha informato 870.000 spettatori con il 9.65%. Su Rete4 Ricette all’Italiana raggiunge 156.000 spettatori con il 2.43%, nella prima parte, e 309.000 spettatori con il 2.56% nella seconda parte. Parola di Pollice Verde 338.000 (2.15%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 231.000 spettatori con il 3.92%. A seguire Coffee Break ha informato 173.000 spettatori pari al 3.16%. Su La7 Like – Tutto Ciò Che Piace interessa 162.000 spettatori con uno share dell’1.12%.

Daytime Pomeriggio

Aspettando Amici al 15.49%.

Su Rai1 Linea Bianca ha raccolto 1.803.000 spettatori con il 12.12%. Passaggio a Nord Ovest ha raggiunto 1.135.000 spettatori (9.14%). A Sua Immagine ha appassionato 802.000 spettatori con il 6.99%, nella prima parte, e 703.000 spettatori con il 6.41%, nella seconda parte. Italia Sì ha raccolto 1.246.000 spettatori con l’11.37%, nella prima parte, e 1.802.000 spettatori con il 14.26% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha ottenuto 2.658.000 spettatori con il 16.21%.

Amici Aspettando il Serale ha raccolto 2.235.000 spettatori con il 15.49% (presentazione 2.411.000 – 15.42%). Sulla stessa rete Verissimo ha ottenuto 2.304.000 spettatori con il 20.49% (presentazione dalle 15 alle 15.22: 1.974.000 – 15.23%) mentre Verissimo – Giri di Valzer ha raccolto 2.160.000 spettatori con il 17.91%. Su Rai2 Il Collegio ha raccolto 403.000 spettatori con il 3.01%. Sereno Variabile segna 376.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 980.000 spettatori (5.95%), nel primo episodio, e 1.118.000 spettatori (7.28%) nel secondo episodio.

The Flash è stato seguito da 356.000 spettatori (2.96%). Legends of Tomorrow ha ottenuto 247.000 spettatori e il 2.2%. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.179.000 spettatori con il 10.11% (presentazione di 13 minuti: 1.191.000 – 9.1%). Per un Pugno di Libri ha ottenuto 525.000 spettatori con il 4.03%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 693.000 spettatori con il 4.76%. Sempre su Rete 4 Colombo ha ottenuto 466.000 spettatori con il 3.96%. Su La7 Una Strana Coppia di Suoceri ha ottenuto 218.000 spettatori con l’1.66%.

Seconda Serata

Top riparte dall’11.7%.

Su Rai1 Top è stato seguito da 754.000 spettatori con l’11.7% di share. Su Canale 5 TG5 ha totalizzato una media di 856.000 spettatori pari ad uno share del 14.33%. Su Rai2 Bull segna 896.000 spettatori con il 4.75%. Su Rai 3 Photoshow segna il 4.62% con 311.000 spettatori. Su Italia1 Dragon Ball viene visto da una media di 312.000 – 277.000 – 254.000 ascoltatori con rispettivamente l’1.88% – l’1.92% – il 2.3%. Su Rete 4 il film I Mostri Oggi è stato scelto da 284.000 spettatori con il 2.52% di share, nella prima parte, e 218.000 spettatori con il 4.07% nella seconda parte.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.926.000 (23.76%) – Doreciakgulp 3.892.000 – 23.64%

Ore 20.00 4.770.000 (23.25%)

TG2

Ore 13.00 2.126.000 (14.09%)

Ore 20.30 1.397.000 (6.38%)

TG3

Ore 14.25 1.777.000 (12.04%)

Ore 19.00 1.526.000 (8.95%)

TG5

Ore 13.00 2.861.000 (18.57%)

Ore 20.00 3.987.000 (19.18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.426.000 (11.88%)

Ore 18.30 629.000 (4.51%)

TG4

Ore 12.00 377.000 (4.17%)

Ore 18.55 614.000 (3.69%)

TGLA7

Ore 13.30 581.000 (3.53%)

Ore 20.00 900.000 (4.35%)