TOSCANI E’ PAZZO O C’E’ UN PAZZO CHE SI SPACCIA PER TOSCANI? – SHOW DEL FOTOGRAFO A “CIRCO MASSIMO”: "CHIEDO SCUSA A MELONI, NON INSULTERO' PIU' I POLITICI". MA POI SI SCAGLIA CONTRO SALVINI: "HA LA FACCIA DA PISTOLOTTO, CICCIOTTELLO, DI PERIFERIA, GLI PUZZA IL FIATO QUANDO PARLA. MACRON HA UN'ALTRA CLASSE - ISOARDI? SOLO ESTETICA, SOLITA FACCIA DA TV: MEGLIO FOTOGRAFARE BOLDRINI. CON QUELLA FACCIA TRUCE E UN PO' INCAZZATA. LA BOSCHI? UNA BRAVA RAGAZZA…"

da Circo Massimo - Radio Capital

toscani

Dopo la polemica, arrivano le scuse. Oliviero Toscani aveva detto che Giorgia Meloni è "brutta e ritardata", e a Circo Massimo, su Radio Capital, fa un passo indietro: "Ieri in pizzeria c'erano due che parlavano male della Meloni molto peggio di me, sono andato lì e quasi gli avrei dati un pugno. Ora sono un grande difensore. Il mio non era assolutamente un attacco sessista, le donne sono state la fortuna della mia vita", specifica il fotografo a Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto, "E mi pento di aver detto ritardata, non volevo offendere nessuno: lo dicevo nel senso che arriva in ritardo, che fa le cose male". Infine, la promessa: "Giuro che da adesso in poi farò il bravo ragazzo. Non insulterò più i politici".

La critica, però, non manca: "Io uso quattro parole ritenute volgari", dice Toscani, "ma i politici bestemmiano la morale del cittadino quando parlano di immigrazione ma anche di lavoro. Anche la Meloni bestemmia. Si parla di bestemmia laica, ovviamente".

Primo fra tutti, Salvini: "Apre la bocca e gli puzza il fiato quando parla. Gli attacchi a Spataro non sono bestemmie?". Senza dimenticare i 5 stelle: "Dopo la caduta del Ponte di Genova dicevano di non voler aspettare i tempi della giustizia: questo non è bestemmiare? Sono stati eletti, quindi la maggioranza degli italiani è rappresentata da questi qua, ed è questo che mi dà fastidio. Da cittadino dico: c'è un governo incompetente e incapace. E purtroppo dobbiamo aspettare". Nella lista dei bestemmiatori laici c'è anche il premier Conte: "Sa benissimo che quello che dice non è vero. La bestemmia è questo: mancanza di onestà".

SALVINI IN ESTASI

meloni

Al leader della Lega, però, Toscani farebbe un ritratto: "Ho detto che l'avrei fotografato, ma non mi ha risposto. Gli farei un ritratto migliore di quello che è andato sulla copertina di Time: lì è un mostro, truce. C'ha la faccia da pistolotto, cicciottello, di periferia. Non ha una faccia di classe, come ad esempio Macron, che fisicamente ha un'altra classe. La faccia racconta la personalità". E la ex di Salvini, Elisa Isoardi? "Non è il mio tipo di donna da fotografare: è solamente estetica, ha la solita faccia da televisione. Invece la Boldrini, con quella faccia truce e un po' incazzata, è più interessante, contiene più problematiche sociali". Toscani ha invece fotografato Maria Elena Boschi, "una brava ragazza". La ex ministra è parte di un PD che il fotografo definisce "sordomuto. Continuano a divorziare. Renzi si deve togliere, è un tappo sulla bottiglia. Faccia qualcosa, ma non stia lì a intralciare il partito".

