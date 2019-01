TV A 5 STELLE – VIA LUCA E PAOLO, RAI2 HA UN NUOVO COMICO: CARLO FRECCERO - MICHELE ANZALDI, DEPUTATO PD E SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI: “CON LO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE DI LUTTAZZI IN REALTÀ FRECCERO ELIMINA LA SATIRA. NON C’È SOLO IL CASO DI LUCA E PAOLO, CHE PAGANO L’IMITAZIONE DI TONINELLI SUL PONTE. È GRAVE ANCHE LO SPOSTAMENTO DI ENRICO LUCCI IN SECONDA SERATA” - VIDEO DELLA GAG SU TONTINELLI

Corriere.it

Luca e Paolo nei panni di Toninelli

«Mi dispiace per Luca e Paolo, ma la sfida dell’informazione è centrale». Così, nella sua intervista al Corriere, il nuovo direttore di rete di Rai2 Carlo Freccero spiegava l’intenzione di rinunciare al programma «Quelli dopo il Tg» dei due comici, per fare spazio a un programma di approfondimento. Non si tratta dell’unico cambiamento annunciato da Freccero (che ha detto di voler fare a meno di Magalli, e di voler riportartela satira di Luttazzi in tv: «È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi»), ma è proprio su questo che si concentra la polemica politica.

freccero in love con veronica

Molte voci del Pd, infatti, fanno notare come Luca e Paolo abbiano dato vita a una fortunata imitazione - ironica - del ministro delle Infrastrutture Toninelli. E notano la simpatia di Freccero per la maggioranza che sostiene il governo («Se mi piace? Alcuni sì. Apprezzo la sostanziale verginità di Di Battista, la sua adolescenza politica. E poi, in generale, un po’ tutti mostrano di aver capito cosa è successo in Italia prima di tanti intellettualoni»).

michele anzaldi

«Il buongiorno di Freccero: epurati Luca e Paolo per leso Toninelli e leso Casalino, sfrattato Costantino della Gherardesca che faceva ascolti, smembrato Nemo. Calata la scure sovranista su Rai Due», scrive su Twitter Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.

luca e paolo e mia ceran

«Il palinsesto di Rai 2 parte infatti dalla cancellazione di Luca e Paolo e di tutti coloro che possono non essere d’accordo con la nuova linea sovranista della rete. Freccero non tollera più la satira sui ministri 5 Stelle», afferma il senatore Pd Salvatore Margiotta, componente della Vigilanza Rai. Stessi toni da Andrea Romano, deputato Pd. E Michele Anzaldi, deputato Pd e segretario della Commissione di Vigilanza Rai, lancia un affondo: «Con lo specchietto per le allodole di Luttazzi in realtà Freccero elimina la satira. Non c’è solo il caso di Luca e Paolo, che pagano l’imitazione di Toninelli sul ponte. È grave anche lo spostamento di Enrico Lucci in seconda serata».

salvini luca lucci

freccero