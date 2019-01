VE LI RICORDATE? – IN POCHISSIMO TEMPO DIVENNERO GLI IDOLI DI UNA GENERAZIONE CHE VEDEVA I PROTAGONISTI DEL SUO CARTONE ANIMATO PREFERITO PER LA PRIMA VOLTA IN CARNE E OSSA: SONO GLI ATTORI DI “LOVE ME, LICIA”, IL TELEFILM CULT TRATTO DA “KISS ME LICIA”. MA A PARTE L’INTRAMONTABILE CRISTINA D’AVENA CHE FINE HANNO FATTO GLI ALTRI? (VIDEO)

Chiara Maffioletti per "www.corriere.it"

Un’idea sperimentale

cristina d avena e pasquale finicelli 1

A pensarci, era un prodotto parecchio avanti. La prima volta che è andato in onda era il 6 ottobre del 1986, data ben distante dalla moda oggi assai diffusa dei live action, ovvero quei film recitati da attori in carne ed ossa che ripropongono noti cartoni animati. «Love me Licia» era tratto da «Kiss Me Licia», serie animata giapponese nata tre anni prima.

I due protagonisti

Per chi era bambino in quegli anni, vedere in carne e ossa i protagonisti del suo cartone preferiti (all’epoca non erano molti, per cui i successi diventavano di proporzioni davvero enormi) era la cosa più vicina alla magia che si potesse immaginare.

cristina d avena e pasquale finicelli 2

Per questo, gli attori che avevano recitato nella serie sono diventati in pochissimo tempo degli idoli per i ragazzi, che facevano di tutto per partecipare alle loro serate.

Licia - Cristina D’Avena

Per lei non c’è bisogno di fare grosse presentazioni. Regina assoluta delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena ancora oggi richiama generazioni di fan ai suoi concerti. Nel tempo ha saputo re inventarsi, scherzando anche sui luoghi comuni legati alla sua carriera.

pasquale finicelli

Mirko - Pasquale Finicelli

I suoi capelli erano allucinanti e una delle notizie è che, nonostante quelle tinture a occhio non esattamente bio, oggi li ha ancora. Pasquale Finicelli ha 55 anni. Ha continuato a gravitare nel mondo dello spettacolo, proponendo, ormai dieci anni fa, la reunion dei Bee Hive, il gruppo in cui suonava il suo Mirko. Dopo aver dichiarato di essersi affidato al manager sbagliato, oggi lavora come autista.

valerio floriani

Andrea - Valerio Floriani

Il riccioluto fratellino di Mirko (doppiatissimo nella serie, guardare un filmato su internet per credere), motore di tutta la storia (ricordate: «Un giorno di pioggia Andrea e Guliano....») oggi è un manager aziendale di una multinazionale e ha detto di essere ancora in contatto con Pasquale Finicelli... erano pur sempre fratelli.

Marrabbio - Salvatore Landolina

E’ un doppiatore e si sentiva: la sua voce era ultra riconoscibile, specie alle orecchie dei bambini. Finito il ruolo dell’irascibile papà della protagonistra, l’’ex gestore del Mambo è tornato nelle sale di doppiaggio e a teatro.

salvatore landolina

Satomi - Sebastian Harrison

Nel cartone aveva i capelli viola, nella serie hanno per sua fortuna desistito. L’attore he deciso di chiudere la sua carriera nello spettacolo per intraprendere quella universitaria, a Los Angeles. Oggi è un manager

DAGONOTA

Tra i protagonisti del telefilm c'era anche un giovane Marco Bellavia, che interpretava il ruolo di Steve. L'anno scorso si è di nuovo tornato a parlare di lui, dopo l'attacco di fuoco alla Perego che affiancò nei primi anni 2000 nella conduzione di "Forum": "Mi ha rovianto la carriera" ha tuonato, scagliandosi contro la presentatrice. http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/velino-ingrato-marco-bellavia-gi-stella-kiss-me-licia-all-assalto-144663.htm

sebastian harrison

cristina d avena