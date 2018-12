VELENO DI PEREGO – PAOLA, ACCOLTA NELLA TV ALBANESE, SPARA A ZERO SULLE COLLEGHE ITALIANE: “D’URSO, DE FILIPPI, VENTURA, VENIER E CARRÀ? SE CI VEDONO IN ITALIA TI DICO CHE SONO TUTTE BRAVISSIME” – POCO DIPLOMATICA, INVECE, SU MICHELLE HUNZIKER: “È FREDDA COME UN GELATO…”

Giulio Pasqui per "www.ilfattoquotidiano.it"

paola perego al naturale

“Ecco Paola Perego: dolcissima, bellissima, elegantissima, intelligentissima e levissima. È un onore averti qui”: così Paola Perego è stata accolta come una grande diva nella tv albanese, ospite della finalissima di Dance With Me, la versione del Paese delle aquile di Ballando con le Stelle. Per lei sono stati riservati ben 40 minuti di trasmissione, durante i quali è stata intervistata in lungo e largo.

Proprio nei primi minuti successivi al suo ingresso in studio, la Perego ha letto alcune frasi dedicate al popolo albanese e si è creato un divertente misunderstanding. “Hai imparato pure la parola zemra (che vuol dire cuore, ndr)”, le ha detto la conduttrice Alketa Vejsiu. “Ah no ma ci vedono in Italia? Perché c’è un’altra collega mia che fa quella cosa del cuore, io ne faccio un’altra…”.

hunziker neve

Al che la conduttrice albanese ha rincarato la dose: “Col cuore, col cuore… lo dicono anche qui in Albania”. E lei: “No in Italia lo dice solo una persona”. Il riferimento, chiaro come il sole, era per Barbara d’Urso.

Dunque la padrona di casa ha chiesto alla Perego dei giudizi sui colleghi della televisione italiana, partendo da Raffaella Carrà. “Ma ci vedono in Italia? Allora icona”. Maria De Filippi? “Ci vedono sempre in Italia eh!? Bravissima, bravissima”. Simona Ventura, “fantastica, fantastica”. “Se ci vedono in Italia io dico di tutte bravissima”. Mara Venier, “un animale da palcoscenico”. D’Urso? “Te lo devo dire col cuore? Grande professionista, ma non amo il genere che lei fa, però è una grande professionista”.

paola perego

“L’hai detto col cuore e col fegato questo…”, ha ironizzato la conduttrice, alludendo alla (presunta?) rivalità storica tra Perego e D’Urso. Poco diplomatica, invece, su Michelle Hunziker: “È fredda come un gelato”, ha sentenziato all’orecchio della collega albanese, che poi ha spifferato tutto. “Ma non lo dire… poi mi cacciano in Italia. Però è molto brava, ho capito che non posso dirti i segreti”.

Un’altra chicca dell’intervista è nata parlando dell’argomento reality: la conduttrice ha svelato che vorrebbe rifare La Talpa,ma che in Italia non si decidono a credere in un reboot. “Non è vero che i reality sono trash. Dipende da come tu lo conduci e da che tipo di reality è: il reality è un genere, ma ce ne sono tanti.

michelle hunziker

Quello è uno spaccato di vita, tu puoi farlo virare verso una direzione o verso un’altra. La Talpa non era trash, era un reality bellissimo. Anzi, possiamo venire a rifarlo qui a Tirana perché in Italia non lo vogliono fare… In Italia non me la vogliono far fare”. Il tutto si è concluso con un’esibizione di danza al fianco di Kledi Kadiu,che nella trasmissione è un giurato.

