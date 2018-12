VENI, VIDI E VINCI - ALESSIO VINCI NOMINATO A CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI ZURICH, COLOSSO MONDIALE DELLE ASSICURAZIONI - MANDATO VIA DA ALITALIA E TIM DA GUBITOSI, L'EX CONDUTTORE DI "MATRIX" TRASLOCA ALL'ESTERO, DOVE TORNA A LAVORARE PER UNA MULTINAZIONALE...

Appena si era diffusa la notizia che Gubitosi come primo gesto da nuovo AD di Telecom aveva allontanato senza appello (e per la seconda volta dopo avere fatto lo stesso in Alitalia!) il capo della comunicazione, Alessio Vinci ha ricevuto una mail da quel Mario Greco già a capo di Generali e ora amministratore delegato del colosso assicurativo Zurich Group, invitandolo per un caffè sulle rive del lago.

A mettere i due in contatto è stato Auro Palomba, fondatore dell’agenzia di comunicazione Community, con cui Vinci aveva lavorato prima in Alitalia e poi in Telecom. Dopo giorni di intensi colloqui Vinci ha accettato l’offerta di Greco.

