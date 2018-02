LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, TI CONFESSO CHE MAI E POI MAI MI SAREI ASPETTATO CHE UN GIORNO MI INTERESSASSE E PERSINO MI COMMUOVESSE QUEL CHE È ACCADUTO AD ALCUNI GRILLINI. LE VICENDE DEI RIMBORSI RACCONTANO DEBOLEZZE, INGENUITÀ, PICCOLE CIALTRONERIE. MOLTO MEGLIO LORO CHE NON IL PER ME INDIGERIBILE EX MAGISTRATO PIETRO GRASSO CHE NON HA VERSATO AL PD QUEL CHE DOVEVA

Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia

mughini con bibi

Caro Dago,

ti confesso che mai e poi mai mi sarei aspettato che un giorno mi interessasse e persino mi commuovesse quel che è accaduto ad alcuni grillini. A quelli che non hanno compiutamente restituito il “dovuto”, ossia quella frazione di reddito da parlamentari che le regole del M5Stelle impone vada restituito. Non che conosca il profilo umano e reddituale di tutti e otto (o di tutti e 14) i parlamentari grillini che si sono macchiati di questa scorrettezza. Solo di un paio.

Ho letto le loro vicende e per la prima volta in vita mia un grillino mi sembrava reale, umano, da andarci a cena assieme una sera. Perché raccontavano cose che appartengono agli uomini, contraddizioni del vivere umano, difficoltà di far quadrare i conti come può capitare a ognuno di noi. Raccontavano debolezze, ingenuità, piccole cialtronerie.

Grillo in comizio

Tutte cose di cui sono zeppe le vite di tantissimi. E fermo restando che questi non-eroi comunque un bel po’ del loro reddito da parlamentari lo avevano effettivamente restituito. Molto meglio loro che non il per me indigeribile ex magistrato Pietro Grasso che non ha versato al Pd quel che doveva e come fanno tutti gli altri parlamentari di quel partito.

Premetto che di questa regola generale del movimento grillino me ne facevo un baffo. Se esiste una retribuzione per legge, quella retribuzione hai tutto il diritto di incassarla e non è vero affatto che lo stipendio da parlamentari sia stellare, specie nel caso di quelli che rinunciano alla loro professione per stare in aula. (Il caso di Giulio Tremonti, uno il cui studio professionale fatturava milioni ogni anno, valga per tutti.)

giulia sarti

La faccio breve. Il mondo come lo raccontano i grillini di prima, seconda e terza fila, a me appare privo di qualsiasi verosimiglianza. Raccontano delle favolette per far addormentare i bambini.

La proclamazione dell’Onestà 24 ore al giorno mi fa appisolare. Sono uno che la mia personale proclamazione dell’Onestà la faccio una volta sola al giorno e in silenzio, la mattina quando mi guardo allo specchio. Non ho mai sentito in bocca a un grillino qualcosa che mi interessasse umanamente o letterariamente. Qualcosa da cui riluca il sangue, i nervi, il dolore dell’essere uomini.

luigi di maio filippo roma

Sono meno che burattini impegnati a recitare una nenia soporifera. Quand’ecco che arrivano questi signori che a fine mese avevano qualche problema. Non degli impostori o dei farabutti. Non della gente che aveva incassato del denaro che assolutamente non gli spettava. I loro sono peccati veniali. Chi di noi non ne ha commesso qualcuno nella sua vita? Mi sbaglio?

GIAMPIERO MUGHINI

filippo roma delle iene becca carlo martelli