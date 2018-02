gianni morandi

Alberto Dandolo per ''Oggi''

1.GIANNI MORANDI TORNA SUL SET

Dopo il successo della prima stagione, L’Isola di Pietro concede il bis: sta per “riaprire” il set in Sardegna. La fiction con Gianni Morandi, 73, ha ottenuto ascolti record e convinto Mediaset a proseguire. In arrivo gustose new entry. Quali? Ah saperlo.

2.IL CHIRURGO URTIS SI DÀ ALLA MUSICA

Il chirurgo delle starlette, Giacomo Urtis, 40, dopo aver partecipato a reality e programmi tv, ha deciso di tentare una nuova strada professionale. Sembra infatti che voglia puntare tutto sulla musica: a breve lancerà un singolo e girerà un video a Miami. Riuscirà a diventare una popstar in America Latina?

3.IL FESTIVALBAR TORNA IN TV: BOSSARI ALLA CONDUZIONE?

Il Festivalbar ha spopolato nelle piazze e in tv fino al 2007. Ora la storica kermesse potrebbe tornare in onda sulle reti Mediaset. Sembra infatti che si stia lavorando a una nuova edizione per la prossima estate. Per la conduzione circola insistentemente

il nome di Daniele Bossari, 43. Riuscirà a spuntarla? Ah saperlo…

4.MANUELA ARCURI TORNA “MONDANA”

Manuela Arcuri, 41, pur continuando a vestire i panni di mamma premurosa, è tornata con forza sulla scena mediatica. Nuovi impegni lavorativi in arrivo e anche spazio alla mondanità. Pochi giorni fa ha spopolato ad AltaRoma, manifestazione modaiola, in compagnia di Alessia Fabiani. Amicizia ritrovata?

5.C’È CHI SOFFRE PER LA NAUFRAGA CIPRIANI

Francesca Cipriani, 33, stella trash dell’Isola dei Famosi in corso, si è sempre dichiarata single. A Milano si sussurra però che qualcuno stia soffrendo parecchio per la sua mancanza. Si tratta di un ricco e maturo imprenditore che nell’ultimo periodo ha coccolato e viziato la bella prezzemolina. Di chi stiamo parlando? Ah saperlo…

6.MERCEDESZ RENDERÀ NONNA EVA HENGER?

Va a gonfie vele l’amore tra Mercedesz Henger, 25, e il fidanzato Leonardo, personal trainer e modello. Tanto che la ragazza vorrebbe mettere su famiglia. A Roma si sussurra che abbia in serbo una sorpresa per la mamma Eva Henger, appena eliminata dall’Isola dei famosi. Cicogna in arrivo? Ah saperlo…

7.DELUSIONE DALL’HONDURAS

A Cologno Monzese gira voce che i vertici di Mediaset non abbiano esattamente gradito la performance di uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi. Di chi stiamo parlando? Ah saperlo...

8.LA CONDUTTRICE DIPENDE DALLE ELEZIONI

A Viale Mazzini gira voce che lo storico programma quotidiano potrebbe presto cambiare conduzione: tutto dipenderà dall’esito delle prossime elezioni. Di quale programma stiamo parlando? Ah saperlo...

9.LE PAILLETTES MALANDRINE DI CANALE 5

Nel famoso programma di Canale 5 una delle protagoniste ha avuto qualche problema con il vestito e soprattutto con le paillettes, che si è ritrovata ovunque, ma proprio... ovunque. Chi è?

