LARY BLASI SBATTE AL MURO (DELLA VERGOGNA) IL PREGIUDICATO 'FURBIZIO'' CORONA: 'SEI UN CACIOTTARO

Da corriere.it

ilary corona

Sembrava un tentativo di riconciliazione. E invece si è trasformata in una lite furibonda in diretta. Il collegamento tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip si è concluso con una serie di accuse reciproche. «Il veto non è mai esistito», dice Ilary Blasi a Fabrizio Corona in apertura del collegamento, per difendersi subito dalle accuse di aver creato problemi ad un intervento dell'ex re dei paparazzi nella casa.

«Guarda che non è una scelta intelligente tirare in ballo questa cosa- le risponde lui piccato- Ti rendi conto di quello che mi hai detto in puntata?». Ma lei a quel punto scatta, e replica con veemenza, accusandolo di «quello che è successo tredici anni fa». Ovvero uno scatto che testimoniava un tradimento del futuro marito, Francesco Totti, a pochi giorni dalle nozze.

ilary corona

La rabbia della conduttrice

«L'hai fatto in un momento in cui io mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio», dice ancora addolorata. Ma quando lui prova a replicare ancora, Ilary è impietosa e lo assale: «Stai facendo la figura del caciottaro- lo accusa, ricordando quando lui la accusava di parlare in tv con un accento romano marcato, da caciottara, appunto- racconti le tue storie, per fare gli scoop prometti ad aspiranti soubrette per fare delle interviste finte chissà che cosa.

Prendila con filosofia, noi siamo andati avanti, sei tu che sei rimasto indietro: tutta Italia ha capito che tu fai gli scoop e li disfai. Io non ci casco. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici, non puoi venire qua e fare lo show. Ciao Fabrizio e buona vita», conclude Ilary chiedendo di chiudere il collegamento. Una rivincita per la conduttrice, che si becca l'applauso del pubblico. E una sconfitta per Corona, che già dal confronto con la ex, Silvia Provvedi, era uscito già pesto. Ma su Instagram poco dopo si sfoga: «Ora ti faccio vedere cosa combino».

ilary corona

2. LITE BLASI-CORONA

Da gazzetta.it

Ilary Blasi e Fabrizio Corona protagonisti di uno scontro dai toni fortissimi al Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, e incalzato dalla Blasi per alcune storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv, Corona ha alzato la voce quando la moglie di Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”.

Il riferimento è alla vicenda Flavia Vento, di cui Totti (smentendola) parla anche nel suo libro: “Ha scritto un mare di cazzate - l’attacco di Corona -. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. Ilary Blasi ha replicato durissima: “Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li 'sgamo' subito”.

CORONA: "IO TI ROVINO" — Corona ha continuato la sua invettiva: “Ci persone importanti in tv che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino”. A quel punto Ilary Blasi ha interrotto il collegamento e salutato Corona riprendendo normalmente la trasmissione. Per adesso, da parte di Totti, spesso a Cinecittà dietro le quinte del programma, non si registrano reazioni.

