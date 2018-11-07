VIDEO FLASH - L'ESILARANTE VIDEO, GIRATO DI NASCOSTO A PALAZZO MADAMA, CHE MOSTRA IL SENATORE GRILLINO SERGIO PUGLIA INTENTO A FARE LE PROVE DEL SUO INTERVENTO MENTRE PARLA UN COLLEGA DELLA LEGA...

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SERGIO PUGLIA E LE PROVE DELL'INTERVENTO

IL SENATORE PUGLIA E LE PROVE DELL INTERVENTO IN AULA

 

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