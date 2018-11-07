SERGIO PUGLIA E LE PROVE DELL'INTERVENTO
IL SENATORE PUGLIA E LE PROVE DELL INTERVENTO IN AULA
VIDEO FLASH - L'ESILARANTE VIDEO, GIRATO DI NASCOSTO A PALAZZO MADAMA, CHE MOSTRA IL SENATORE GRILLINO SERGIO PUGLIA INTENTO A FARE LE PROVE DEL SUO INTERVENTO MENTRE PARLA UN COLLEGA DELLA LEGA...-
SERGIO PUGLIA E LE PROVE DELL'INTERVENTO
“SERVE UNA NUOVA ÉLITE” - PAOLO BECCHI, NEL SUO NUOVO LIBRO “ITALIA SOVRANA”, INVOCA LA ROTTAMAZIONE DELL’ESTABLISHMENT: “PENSARE CHE IL POPOLO, DA SOLO, POSSA BATTERE L’ÉLITE È ILLUSORIO. HA BISOGNO DI FORMARE UNA CONTROELITE CHE SIA IN GRADO DI CONTRASTARE QUELLA DOMINANTE E…”
PERCHÉ MATTARELLA NON HA ANCORA INVITATO I NUOVI VERTICI RAI AL QUIRINALE? C’ENTRERANNO FORSE QUEI FAMOSI TWEET DI FOA CONTRO IL PRESIDENTE? – IL LEGHISTA BRAMBILLA PRONTO A SOSTITUIRE BOERI ALL’INPS. DI MAIO VUOLE PRENDERSI L’ANPAL, CHE SARÀ IL “CUORE PULSANTE” DEL REDDITO DI CITTADINANZA
IL CALVARIO GIUDIZIARIO DI MARCO TRONCHETTI PROVERA È FINITO: ASSOLTO A MILANO NEL TERZO PROCESSO D'APPELLO PER IL CASO 'KROLL' - PER LA VICENDA, CHE RISALE AL 2004, L'AD DI PIRELLI RINUNCIÒ ALLA PRESCRIZIONE (‘’PER LA MIA FAMIGLIA E PER ME”), DOPO CHE LA CASSAZIONE ANNULLÒ PER DUE VOLTE LE ASSOLUZIONI DECISE IN SECONDO GRADO
LE FERIE SI POSSONO EREDITARE – LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE: SE UN LAVORATORE CHE NON HA GODUTO DELLE FERIE MUORE GLI EREDI POSSONO CHIEDERE UN’INDENNITÀ FINANZIARIA – ECCO COSA CAMBIA
IL PALLONE E’ TONDO? NO, E’ CAPOTONDI! PARLA L’ATTRICE, NUOVO VICEPRESIDENTE DELLA LEGA PRO: “CORONO UN SOGNO. PRESTO UNA DONNA GUIDERÀ LA FIGC. COME CONCILIARE CINEMA E PALLONE? A UN UOMO NON L’AVRESTE CHIESTO” – L’APPELLO DI FLAVIA PERINA: "NON SI CAPISCE PERCHÉ LEI E NON UN'ATLETA O EX-ATLETA (ANZI, SI CAPISCE BENISSIMO: IN INGLESE SI CHIAMA 'PINKWASHING'). CRISTIANA, TU FAI UN ALTRO MESTIERE, RIFIUTA L’INCARICO"- VIDEO
MAXXI CAFONAL - PER RACCOGLIERE FONDI LA MELANDRI ORGANIZZA UNA SERATA INCUBO CON SAMANTHA CRISTOFORETTI CHE LEGGE PER MEZZ'ORA IL DIARIO DI VOLO, IL MINISTRO BONISOLI CHE BALBETTA E NERI MARCORÈ CHE STRAZIA LE CANZONI DI DE ANDRE' - ATTOVAGLIATI GIANNI LETTA, CATERINA BALIVO, CAROLINA CRESCENTINI, CELANT, DAVERIO E BONITO OLIVA
VOLETE AGGIRARE LE REGOLE SUI BAGAGLI IMPOSTE DA RYANAIR? ECCO COME FARE – IL VIDEO VIRALE DI LEE CIMINO, CHE È RIUSCITO A TROVARE IL METODO DEFINITIVO PER EVITARE DI PAGARE UN SURPLUS ALLA COMPAGNIA – BASTANO AGO E FILO E IL GIOCO È FATTO
TRAPIANTO, TRAPASSO - UNA DONNA FRANCESE È MORTA DI CANCRO DOPO UN TRAPIANTO DI POLMONI: AVEVA RICEVUTO GLI ORGANI DA UNA FUMATRICE AFFETTA DA FIBROSI CISTICA - QUANDO LA DONATRICE ERA MORTA I MEDICI NON AVEVANO RILEVATO ALCUNA ANOMALIA, MA POI…