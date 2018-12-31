VIDEO FLASH - LE INTERVISTE DEL "MILANESE IMBRUTTITO" AI RAGAZZI IN DISCOTECA ALL'ALCATRAZ - COSA PENSI DELLA RIFORMA ECONOMICA, COS'E' LO SPREAD, HAI MAI PROVATO UN AMPLESSO, DOV'E' IL PERINEO: ECCO LE RISPOSTE PIU' RACCAPRICCIANTI - VIDEO!-
“VORREI PER MIO FIGLIO UN MONDO SENZA GUERRA E SENZA SALVINI” – J -AX E LA SUA NUOVA VITA DA PAPA’: "LA CANZONE PER IL MIO BIMBO? E’ LA VITA CHE L’HA SCRITTA PER ME. È TUTTO LÌ DENTRO, LA VICENDA, GLI STATI D' ANIMO. NON VOGLIO LUCRARCI SOPRA O GIOCARMI LA FIGURA DI FAMILY MAN" - LE DIPENDENZE ("HO AVUTO LA FORTUNA DI AVERE AL FIANCO CHI MI HA SPINTO A CAMBIARE"), I FALLIMENTI (“LA RIPARTENZA POP L' HA VOLUTA DIO, MANDANDOMI SUOR CRISTINA A ‘THE VOICE OF ITALY’), I 5 STELLE E SALVINI - VIDEO
CAZZATE DI FINE ANNO: "ULTIMA ORA: MORTO SUL COLPO IL MINISTRO DELL'INTERNO MATTEO SALVINI” - IL POST-BUFALA CAMPEGGIA SOTTO LA TESTATA DE ‘’LA STAMPA’’ ERA CORREDATO ANCHE DALLA FOTOGRAFIA DI UN INCIDENTE STRADALE. SALVINI LO HA CONDIVISO, COPRENDOLO CON UN ENORME "FALSO" PER RASSICURARE I FOLLOWER, E LA BUTTA SULL'IRONIA: "MI ALLUNGANO LA VITA"
PEDAGGI DI PIOMBO – OGGI ARRIVERÀ IL DECRETO DEL MINISTERO PER STERILIZZARE L’AUMENTO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI: ASPI (GRUPPO BENETTON) HA GIÀ DATO LA DISPONIBILITÀ, MENTRE RESTA DA SCIOGLIERE IL NODO A24-A25 – IL GRUPPO TOTO, CHE GESTISCE LA “STRADA DEI PARCHI” POTREBBE FAR SCATTARE GLI AUMENTI NEL LAZIO E IN ABRUZZO DOPO LO SCONTRO CON ANAS
“SE SO FARE LA MAIONESE, PERCHÉ NON POSSO GOVERNARE UN PAESE?” – LA SATIRA PREVENTIVA DI MICHELE SERRA: “TRA LE TENDENZE PIÙ INTERESSANTI DEL 2019, GLI ESPERTI PREVEDONO UN RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DEGLI CHEF” – “UN PARTITO DEI CUOCHI: SE NE PARLA CON SEMPRE MAGGIORE INSISTENZA. GLI ANALISTI LO DANNO AL 25%, ADDIRITTURA AL 30 SE CRACCO NON NE FARÀ PARTE”
IL PAGELLONE 2018 BY MARIO SCONCERTI - HIGUAIN VOTO 4: “TROPPO POCO LA SUA MANCANZA DI GOL E’ STATO IL LIMITE DEL MILAN” – MILINKOVIC VOTO 5: “BRAVO IN TUTTO, ANCHE A PERDERSI” - SPALLETTI VOTO 6,5: "GRANDE ALLENATORE MA GLI MANCA CULTURA NEL GIOCO, LIVELLO. QUELLO CHE HA MOURINHO” – TARE VOTO 8: "E’ IL MIGLIOR OSSERVATORE DI CALCIO INTERNAZIONALE" - LA PROFEZIA: “LA ROMA ARRIVERA’ QUARTA” - VOTO 9 ALLA JUVE, A CR7 E A MAROTTA. ECCO PERCHE'
CAFONALINO – È TORNATO ''RUGANTINO''! TUTTI AL SISTINA PER LO SPETTACOLO CON ENRICO MONTESANO, CHE PRESENTA L’ALLESTIMENTO STORICO ORIGINALE DEL 1978 SUL “BULLO DE TRASTEVERE” – IN PLATEA LA MEJO ROMANELLA DELLO SPETTACOLO: RENZO ARBORE, MAX TORTORA, SERENA AUTIERI, GLORIA GUIDA, SIMONA MARCHINI – LE GAG DEL TRIO MASCIARELLI-INGRASSIA-BASCIR
HO VISTO UN POSTO CHE MI PIACE, SI CHIAMA MONDO – IL FOTOGRAFO STEFANO PENSOTTI È IL VINCITORE DEL "TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2018": LE SUE IMMAGINI SONO STATE SCELTE DA UNA GIURIA TRA 20MILA FOTO E I SUOI SCATTI SARANNO ESPOSTI A LONDRA – GODETEVI LO SPETTACOLO CON LE 50 FOTO DI VIAGGIO PIÙ BELLE DI QUEST’ANNO
FUORI DI (MAL DI) TESTA – MELANIA RIZZOLI: “SI FA PRESTO A DIRE: ‘HO MAL DI TESTA, PRENDO UN' ASPIRINA’, PERCHÉ QUESTO TIPO DI DOLORE PUÒ ESSERE SPESSO UN SINTOMO DI DIVERSE PATOLOGIE CHE CON LA TESTA NON HANNO NULLA A CHE FARE. ESISTONO OLTRE 200 TIPI DI CEFALEE, CHE VANNO DA QUELLE INNOCUE A QUELLE CHE RAPPRESENTANO UN PERICOLO DI VITA, PER CUI È BENE CONOSCERNE I SINTOMI PRINCIPALI…”