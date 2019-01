“VORREI PER MIO FIGLIO UN MONDO SENZA GUERRA E SENZA SALVINI” – J -AX E LA SUA NUOVA VITA DA PAPA’: "LA CANZONE PER IL MIO BIMBO? E’ LA VITA CHE L’HA SCRITTA PER ME. È TUTTO LÌ DENTRO, LA VICENDA, GLI STATI D' ANIMO. NON VOGLIO LUCRARCI SOPRA O GIOCARMI LA FIGURA DI FAMILY MAN" - LE DIPENDENZE ("HO AVUTO LA FORTUNA DI AVERE AL FIANCO CHI MI HA SPINTO A CAMBIARE"), I FALLIMENTI (“LA RIPARTENZA POP L' HA VOLUTA DIO, MANDANDOMI SUOR CRISTINA A ‘THE VOICE OF ITALY’), I 5 STELLE E SALVINI - VIDEO