Da repubblica.it

Supera il milione di spettatori medi il primo episodio della quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky, prodotta con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, trasmesso ieri alle 21.15 su Sky Atlantic/+1, Sky Cinema Uno/+1 e Sky On Demand: il debutto ha ottenuto un ascolto di 1.007.024 spettatori medi e 1.340.067 spettatori unici, in crescita del +12% rispetto alla media della terza stagione. Significativa la media della serata con 940 mila spettatori medi (872.770 per il secondo episodio).

Il dato della permanenza per l'intera serata arriva a toccare il 77%. Picco di oltre 125 mila accessi contemporanei su Sky Go e Now tv durante la messa in onda di Gomorra.

Sui social network i primi due episodi della quarta stagione di Gomorra che hanno generato un totale di 267.700 interazioni (di cui il 93% su Instagram). L'hashtag ufficiale #Gomorra4 è entrato nella classifica dei trending topic italiani su Twitter fino alle prime ore di questa mattina, insieme a Genny e Ciro.

NEL «CAMBIAMENTO» DI GOMORRA SPUNTA SAVIANO

Maurizio Caverzan per la Verità

Sì, un pizzico del magnetismo di Ciro Di Marzio manca, nella quarta stagione di Gomorra.

Manca il suo carisma, nel bene e nel male epicentro della saga, sopravvissuto immortale alle fini traumatiche, ma più metabolizzabili, di don Pietro Savastano, Donna Imma e Salvatore Conte. Difficile farne a meno perché la trama un filo si svuota, pur rimanendo un gran bel prodotto, forte e teso quanto basta, forse di più negli episodi 5 e 6, proprio quelli con la regia di Marco D' Amore che, senza perdere di vista il gangster movie, ha trasferito dietro la cinepresa i suoi riferimenti teatrali (Shakespeare, la tragedia greca, il tradimento di Giuda).

Gli altri episodi sono diretti, i primi quattro da Francesca Comencini, anche supervisore artistico, altri due a testa da Enrico Rosati e Ciro Visco, e gli ultimi due da Claudio Cupellini (venerdì, ore 21.15, Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, produzione Cattleya).

La seconda novità di questa stagione è lo scenario geoeconomico in cui agiscono i clan criminali. Se, nella precedente, le cosche avevano conquistato il centro storico, ora Napoli diventa soprattutto la base per traffici con diramazioni internazionali. Senza il suo compare, Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) si spinge fino alla City londinese per consolidare il progetto di un grande aeroporto in Campania. A presidiare Secondigliano rimane Patrizia (Cristiana Dell' Anna) che, superato l' apprendistato, ora è un boss emergente che deve affrontare parecchie difficoltà con il suo braccio destro, le famiglie alleate di Sangue blu e dei Capaccio, e il nuovo clan dei Levante, il cui potere si estende dal racket della coca a quello dei rifiuti della Terra dei fuochi.

Senza disdegnare gli elementi psicologici e privati - la storia d' amore di Patrizia con Mickey Levante e l' equilibrio di Genny con la moglie Azzurra - soprattutto nei primi, più lenti, episodi, la riflessione si concentra sul potere e i metodi per esercitarlo.

Genny e Patrizia comandano con mano ferma, ma dolce: lui vuole festeggiare il compleanno del figlioletto invitando i compagni d' asilo e l' intero quartiere, lei vuole recuperare il rapporto con il fratello, umile cameriere.

Sono boss giusti, la cui spietatezza affiora, inevitabile, solo con chi li ostacola.

Una lezione nella quale sembra intravedersi l' ispirazione di Roberto Saviano.

Sono anche boss capaci di un' ambiguità ad altissima definizione: «In tanti anni che lavoro, una cosa così non l' avevo mai sentita», dice Alberto (Andrea Renzi) rivolto a Gennaro riguardo ai suoi metodi. E Gennaro risponde: «È pecché nui simmu 'o cambiamento, Albe'». Proprio così. E ogni riferimento è puramente casuale.

