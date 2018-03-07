SCANZI SGARBI VITTORIO SGARBI E LUIGI DI MAIO VITTORIO SGARBI SUL WC scanzi andrea scanzi SCANZI SGARBI 1
VIDEO! "SGARBI, SEI UNA PROSTITUTA POLITICA DI BASSO LIVELLO", "E TU SEI UNA PUTTANA REALE" - SCAZZO EPICO TRA SCANZI E IL CRITICO: “HAI CAMBIATO PIU’ PARTITI CHE MUTANDE. NON TI HA VOTATO NEANCHE IL GATTO, CONTI MENO DI ALFANO” – “SCANZI, SEI UN MORTO DI SONNO CHE NON SI CANDIDA E FA POLITICA. FAI CAGARE” – IL FINALE IN CRESCENDO DEL VECCHIO SGARBONE: "SEI UN FINOCCHIETTO, ROTTO IN CULO…"-
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FABIO PARLA E CHIEDE AIUTO A ILARY BLASI: ‘PORTAMI AL ‘GRANDE FRATELLO VIP’ - L’EX INVIATO MUTO DI ‘STRISCIA’ È FINITO NEL DIMENTICATOIO DOPO CHE IL SUO SOCIO MINGO È FINITO A PROCESSO CON L’ACCUSA DI CONFEZIONARE SERVIZI FARLOCCHI: ‘MI SONO RITROVATO DA UN GIORNO ALL’ALTRO SENZA LAVORO A 50 ANNI’. ECCO COSA FACEVA PRIMA DELLA SVOLTA COL TG SATIRICO, E COSA HA FATTO DA ALLORA…
IN PARLAMENTO NON SOLO LE EX DI SILVIO: PURE LE EX DI PAOLO BERLUSCONI! - È STATA ELETTA PATRIZIA MARROCCO, PRODUTTRICE DELLE FICTION TRASH DI CANALE5 NONCHÉ STORICA FIDANZATA DI PAOLINO BERLUSCHINO. NESSUNO HA RACCONTATO CHE PURE LEI ERA STATA INFILATA NELLE LISTE (A PARTE DAGOSPIA, OVVIAMENTE…)
BITCOIN ALL’ITALIANA - ARTOM RADUNA IMPRESE E TECNICI PER PARLARE DI ‘BLOCKCHAIN’. COME SI INVESTE? ‘SI COMINCIA CON APRIRE UN WALLET, IL PORTAFOGLIO PER FARE TRANSAZIONI AD ESEMPIO IN BITCOIN. IL PASSO SUCCESSIVO, QUELLO PIÙ AMBIZIOSO, È FARE UNA ICO, INITIAL COIN OFFERINGS, EMETTERE UN TOKEN, PRESENTARE IL PROPRIO PROGETTO ATTRAVERSO UN WHITE PAPER E SCHIACCIARE UN TASTO…’
IL FUTURO DEL SESSO È FATTO DI LATTICE E GOMMA - BENVENUTI NEL PRIMO BORDELLO DI SEX DOLLS, DOVE A PARTIRE DA 50 STERLINE, GLI INGLESI DANNO LIBERO SFOGO ALLE LORO GOMMOSE PERVERSIONI
BUFFON LASCIA IL CALCIO GIOCATO, TROVATO UN ACCORDO CON ANDREA AGNELLI - DAI PALI ALLA POLTRONA DI VICEPRESIDENTE DELLA JUVE - SEMPRE CHE SI ACCONTENTI DI UNO STIPENDIO INFERIORE DI UN EURO A QUELLO DI MAROTTA (2,6 MILIONI LORDI) -AGNELLI SI FA IL SUO CERCHIO MAGICO: RONCAGLIO, GINATTA E ALBANESE - LA PARTITA DI STASERA VALE 30 MILIONI DI EURO
CAFONALINO - TE LI DO IO GLI OSCAR! - A ROMA SI FESTEGGIANO SCENOGRAFI, COSTUMISTI E ARREDATORI: TUTTO IL CINEMA ITALIANO (E JOHN TURTURRO) AL PALAEXPO - SORRENTINO E OZPETEK, GERINI E IMPACCIATORE, SMUTNIAK E MONTALDO, BUY E FERRETTI-LO SCHIAVO, IL VICESINDACO BERGAMO E IL DUO RUTELLI-PALOMBELLI, GABRIELLA PESCUCCI E NICOLETTA ERCOLE. LAURA DELLI COLLI CONSEGNA I NASTRI D’ARGENTO A MILENA CANONERO