Le ragazze di "Non è la Rai" tornano in tv. A "90 Special" Nicola Savino le annuncia felice. Ormai donne, quelle un tempo ‘più desiderate’ entrano in studio. Non sono tutte, in rappresentanza del programma cult di Gianni Boncompagni ci sono Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Angela di Cosimo, Sabrina Marinangeli, Maria Teresa Mattei e Francesca Pettinelli.

E’ passato molto tempo, ma sono ancora una volta protagoniste. Le ragazze di “Non è la Rai” a “90 Special” ripropongono lo stacchetto iniziale, la sigla della trasmissione andata in onda su Canale 5 dal 1991 al 1995. Coinvolgono Katia Follesa, che fa il suo ingresso con loro. Ballano, sorridono, si divertono in tv e ricordano a tutti quanto la televisione in quel periodo abbia stravolto, sicuramente in meglio, la loro vita. Erano poco più che adolescenti, in un’epoca in cui i social non esistevano erano famosissime. Immancabile domandarsi oggi in cui è sul web che si sviluppa la quotidianità, nel mondo dello showbiz e non solo, cosa sarebbe accaduto, quanto sarebbero state celebri.

A “90 Special” le ragazze di “Non è la Rai” condividono i ricordi di quelle storiche quattro edizioni dello show. Molte di loro hanno abbandonato il mondo dello spettacolo, hanno scelto di fare altro, alcune sono mamme felici e moglie appagate. Impossibile però dimenticare una grande fetta di vita e un genio del piccolo schermo, quel Gianni Boncompagni che ha fatto di loro piccole stelle e che ha cambiato l’universo tv con la sua innata modernità.

