VIDEO - IL DOCUMENTARIO INTEGRALE CON TUTTE LE BATTUTE DI LUTTAZZI ''ISPIRATE'' DAI GRANDI DELLA STAND-UP COMEDY AMERICANA (E NON SOLO): BILL HICKS, GEORGE CARLIN, CHRIS ROCK, STEVE MARTIN. VIDEO (SEMI) SCONOSCIUTI IN ITALIA NEGLI ANNI '80-'90, MA CON INTERNET…
LA DIATRIBA SCANZI-LUTTAZZI SUL PLAGIO, CON TUTTE LE RISPOSTE CHE IL COMICO HA DATO NEGLI ANNI PER ''SPIEGARE'' QUELLO CHE VEDETE NEL VIDEO QUI SOPRA
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ultima-puntata-saga-scanzi-luttazzi-comico-non-hai-mezzi-117902.htm