VIDEO! SI RIPARLA DI LUTTAZZI, E RISPUNTA DOCUMENTARIO CHE METTE INSIEME LE SUE BATTUTE ''ISPIRATE'' DAI COMICI AMERICANI, CHE FU IL VERO MOTIVO DELLA SUA SPARIZIONE DALLA SCENA PUBBLICA (DOPO L'EDITTO BULGARO, EBBE GRAN SUCCESSO IN TEATRO) - LUI HA CREATO UN ''SISTEMONE'' DI RISPOSTE ALLE ACCUSE DI PLAGIO (QUI LO TROVATE), E HA PIU' VOLTE CERCATO DI BLOCCARE IL DOCUMENTARIO PER VIA GIUDIZIARIA

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VIDEO - IL DOCUMENTARIO INTEGRALE CON TUTTE LE BATTUTE DI LUTTAZZI ''ISPIRATE'' DAI GRANDI DELLA STAND-UP COMEDY AMERICANA (E NON SOLO): BILL HICKS, GEORGE CARLIN, CHRIS ROCK, STEVE MARTIN. VIDEO (SEMI) SCONOSCIUTI IN ITALIA NEGLI ANNI '80-'90, MA CON INTERNET…

 

 

 

 

 

 

LA DIATRIBA SCANZI-LUTTAZZI SUL PLAGIO, CON TUTTE LE RISPOSTE CHE IL COMICO HA DATO NEGLI ANNI PER ''SPIEGARE'' QUELLO CHE VEDETE NEL VIDEO QUI SOPRA

 

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ultima-puntata-saga-scanzi-luttazzi-comico-non-hai-mezzi-117902.htm

 

 

 

 

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