A VOLTE RITORNANO – SECONDO “TVBLOG” MORGAN POTREBBE ESSERE TRA I COACH DI “THE VOICE” - NELLA NUOVA EDIZIONE, ATTESA A MARZO SU RAI DUE, ANCHE J-AX – LA MAIONCHI DOPO "X FACTOR" FUROREGGIA A "ITALIA’S GOT TALENT" CON LA PELLEGRINI – E C’E’ CHI SOGNA AD "AMICI" IVA ZANICCHI…

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

morgan

Ti guardano, abbozzano una smorfia e chiosano con quel fatidico «Per me è no» o «Per me è sì». Sono i giudici dei talent show: i mostri sacri che decidono le sorti delle future generazioni praticamente in ogni campo (se vuoi canticchiare o cuocere un supplì, devi prima passare da loro). Sono coloro che tutto possono e, soprattutto, rappresentano la nuova categoria di intoccabili.

Oggi infatti diventare giudice è un po' come avere il posto fisso: se la trattativa va in porto, puoi dormire sonni tranquilli perché da quella sedia, dietro al bancone, non ti schioderà più nessuno. Magari cambierai rete di appartenenza, passerai sul satellite o debutterai sul digitale, ma il lavoro è assicurato: continuerai a discettare di musica, moda, cucina o di qualunque altra diavoleria tu sia stato riconosciuto esperto. La verità infatti è che i concorrenti vanno e vengono, i giudici no. Quelli, con buona pace dello spettatore, sono bene o male sempre gli stessi.

SEMPRE GLI STESSI Prendiamo per esempio il caso di Morgan. L' indiscrezione di alcuni giorni fa, riportata da TvBlog, è che il leader dei Bluvertigo farà da giudice nella nuova edizione di The Voice of Italy, attesa a marzo su Rai Due. Capirete che novità.

Morgan è passato praticamente per tutti i talent: ha esordito con X Factor, tenendolo a battesimo su Rai Due per poi continuare su Sky, è passato ad Amici su Canale 5 e tra un po' di mesi valuterà le aspiranti star di The Voice.

morgan maria de filippi

Con lui, in studio, ci dovrebbe essere anche J-Ax. Se avete una sensazione di déjà vu, è normale: il celebre rapper ha esordito come giudice proprio a The Voice of Italy nel 2014. Dopodiché la sua avventura con Rai Due ha avuto una parentesi commerciale: due anni dopo J-Ax è passato da Maria De Filippi ad Amici. Ora torna all' ovile, a Viale Mazzini.

Un' altra giudice che si è distinta per gli innumerevoli cambi di maglia è Mara Maionchi. Simpaticissima, sarcastica e politicamente scorretta, è contesa da tutti i network.

La nostra è stata, nell' ordine: a X Factor, ad Amici, poi di nuovo a X factor e, da questo gennaio, a Italia' s got talent su Tv8. È infatti lei la new entry della edizione 2019, insieme a Federica Pellegrini.

E ancora: vogliamo parlare del duo Bruno Barbieri e Joe Bastianich? Esistono da quando Masterchef Italia ha fatto il suo primo vagito davanti alle telecamere: dal 2011 sono i due nomi fissi del celebre talent di Sky Uno, dove lanciano piatti e scartano le pietanze con fare sprezzante. All' occorrenza si sono prestati anche alla versione Junior e (almeno Barbieri) a quella All star di Masterchef. Barbieri, peraltro, è anche il volto di 4 hotel: un talent on the road, che mette a confronto quattro diverse strutture alberghiere.

mara maionchi impazzisce per anastasio 5

TRA CANTO E BALLO E che dire di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino? Hanno praticamente piantato le tende a Ballando con le stelle. Ha buone possibilità di diventare un' intoccabile anche Iva Zanicchi: si è distinta come giudice a Tu si que vales, dove ha preso il posto di Mara Venier, c' è chi la sogna ad Amici e Rai Due la corteggiava per Ora o mai più.

iva zanicchi

Per farla breve: la compagnia di giro è più o meno la stessa. Ogni tanto c' è qualche eccezione, come il guizzo di Asia Argento o il colpo di sonno di Lodo Guenzi, ma i volti che contano, quelli che regalano i colpi di scena, sono sempre gli stessi. Il che, va detto, non giova particolarmente allo show: almeno sui giudici si potrebbe rischiare di più e meglio, anche perché sono loro il vero elemento di attrazione di questi generi di programmi.

iva zanicchi iva zanicchi