VOULEZ VOUS MONSÈ! HARVEY WEINSTEIN ERA PAZZO DI LEI, LA RIVELAZIONE A ‘POMERIGGIO 5’ – LA SHOWGIRL: “IO AVEVO FATTO DEI PROVINI CON LUI, MA SI ERA COMPORTATO BENE. NON SAPEVO CHE VOLESSE FARMI RECITARE PERCHÉ...” - LA MONSE' REPLICA ALLE ACCUSE DI SPOSARE PERIODICAMENTE SUO MARITO PER PUBBLICITÀ E DICE CHE TUTTI PROVANO A IMITARLA PERCHÉ TRASMETTE AMORE

Da www.leggo.it

maria monsè

«Harvey Weinstein era pazzo di Maria Monsè»: a lanciare lo "scoop" in diretta a Pomeriggio Cinque è stato il press agent Angelo Perrone. Ospite in studio in compagnia della showgirl, ha colto l'occasione per raccontare un retroscena che neanche la diretta interessata conosceva. Sorpresa Maria Monsè ha ammesso di aver conosciuto il produttore cinematografico hollywoodiano travolto dallo scandalo delle molestie sessuali.

harvey weinstein

«È stato colpito dal suo talento?», ha chiesto a quel punto la conduttrice Barbara D'Urso. «Voleva farla recitare e chiedeva che scrivessero dei copioni per lei. Io ero presente durante le telefonate che fece per raggiungerla. Lei non lo sa ma lui era pronto a corteggiarla», spiega Perrone.

«Io avevo fatto dei provini con lui, ma si era comportato bene. Non sapevo che volesse farmi recitare perché dopo l'incontro era sparito», ha raccontato la Monsè che era stata invitata per mostrare le immagini del suo quarto matrimonio. Accusata di sposare periodicamente suo marito per pubblicità, ha detto che alla fine tutti provano a imitarla perché trasmette amore.

