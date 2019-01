VOULEZ VOUS MONSE’ – LA FIGLIA 13ENNE DELLA SHOWGIRL DEBUTTA COME CONDUTTRICE INSIEME ALLA MAMMA E A VALERIO MEROLA: PUTIFERIO SUI SOCIAL – LA MONSE’ REPLICA ALLE CRITICHE: “FRANCAMENTE CE NE INFISCHIAMO” – DANDOLO: "PERCHÉ NESSUNO SI OFFENDE CON QUEI GENITORI CHE FANNO LEGITTIMAMENTE CANTARE O RECITARE I FIGLI MINORENNI IN TV O CON LE MAMME DELLE ASPIRANTI MISS ITALIA DI 16 O 17 ANNI? DUE PESI E DUE MISURE?" – VIDEO

Dal profilo Instagram di Maria Monsè

MARIA MONSE'

AMICI Una GRANDE NOTIZIA : IL DEBUTTO DI PERLA MARIA @perlina71 COME CONDUTTRICE !!! .. .TRA UN PO’ PRENDERÀ IL MIO POSTOOO!! ????@valerio_merola L’HA SCRITTURATA PER CONDURRE IL SUO FAMOSO TALENT SHOW “BRAVISSIMA “ ?? ?Ps: a tutti coloro che hanno elargito i loro per i preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte .. come vedete “francamente ce ne infischiamo“?

Dal profilo Instagram di Alberto Dandolo

Credevo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero! La mitologica Perla Maria condurrà uno show prodotto dal Merolone. Ovviamente offese gratuite a gogo per @maria_monse_official. Domanda: perché nessuno si è offeso o si offende con quei genitori che fanno legittimamente cantare o recitare i figli minorenni in tv o con le mamme delle aspiranti Miss Italia di 16 o 17 anni? Due pesi e due misure? W PERLA MARIA! #iloveperlamaria #moralismi

