L'ARTISTA CHE TRASFORMA LE FOGLIE MORTE IN OPERE D'ARTE - OMIN ASADI, CAMPIONE DI PUGILATO E EX INGEGNERE, HA RIPRESO LA SUA PASSIONE D'INFANZIA UTILIZZANDO UNA DELICATA TECNICA D'INCISIONE. TUTTO GRAZIE A AGO, BISTURI E MOLTA PAZIENZA (VIDEO)

DA www.boredpanda.com

omin asadi

Omid Asadi, 35 anni, è un ex ingegnere e campione di pugilato iraniano che adesso vive in Inghilterra dove fa l’artista e si è fatto un nome grazie ai suoi intricati lavori di incisione che esegue su delle foglie morte:

"Da piccolo passavo la maggior parte del tempo immerso nella natura e mi piaceva creare delle forme sulle foglie o sui petali delle rose utiizzando un ago. Dopo molto tempo nel 2012 ho finalmente deciso di riprendere in mano questa pratica della mia infanzia.

Utilizzo varie tecniche di incisione per creare le forme che desidero ma per trasformare delle foglie normali in opere d’arte ci vuole un processo che richiede molto tempo.

È il mio metodo per dimostrare che anche ciò che può sembrare inutile può sempre servire a fare qualcosa."

le foglie di omin asadi 8 omin asadi 2

omin asadi munch

le foglie di omin asadi 7 le foglie di omin asadi le foglie di omin asadi 6 le foglie di omin asadi 5 le foglie di omin asadi 2 le foglie di omin asadi 14 le foglie di omin asadi 13 le foglie di omin asadi 12 le foglie di omin asadi 11

le foglie di omin asadi 4